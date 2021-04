Siguiente Altavoces Sonos Ikea Symfonisk: ¿Cuál es la historia hasta ahora?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sonos e Ikea se han burlado de la llegada de nuevos productos Symfonisk, aunque ninguna de las compañías ha detallado cuáles son esos productos hasta el momento.

Afortunadamente, hay una serie de rumores flotando que nos dan alguna indicación de lo que podemos esperar, aunque los detalles son un poco escasos en este momento.

Aquí está todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre los próximos altavoces Sonos Ikea Symfonisk, que actualmente se piensa que son una renovación de la lámpara de mesa y "una obra de arte con altavoz integrado".

¿Verano de 2021?

Lámpara de mesa - $ 179 / £ 150

Altavoz de arte de pared desconocido

Un portavoz de Sonos dijo a Pocket-lint: "La asociación [Sonos e Ikea] es más sólida que nunca y estamos entusiasmados con los productos en los que estamos trabajando juntos. Esperamos compartir más cuando sea el momento adecuado".

Actualmente, no hay información sobre cuándo se lanzarán los "productos", pero sospechamos que será antes del final del verano, dado que ha habido presentaciones de la FCC y avances oficiales en las redes sociales.

El altavoz de estantería para libros Sonos Ikea Symfonisk y el altavoz de lámpara de mesa Symfonisk salieron a la venta en agosto de 2019, habiéndose anunciado a principios de año. No sería sorprendente ver los nuevos productos Symfonisk anunciados en los próximos meses, pero quizás no salgan a la venta hasta algún momento del verano. Sin embargo, todavía no se ha confirmado nada.

En términos de precio, según The Verge , la actualización esperada del Table Lamp Speaker aparentemente costará aproximadamente lo mismo que su predecesor. Si es cierto, esto sería alrededor de £ 150 en el Reino Unido y $ 179 en los EE. UU.

La obra de arte de la pared con altavoz integrado, aparentemente con nombre en código Titan, aún no tiene un precio rumoreado. Sin embargo, se espera que sea asequible y más barato que las alternativas que ofrece Soundwall, por ejemplo.

Arte de pared con altavoz: similar a otros arte de pared de Ikea con tecnología adicional y cable de alimentación

Actualización del altavoz de la lámpara de mesa: es probable que se actualicen los componentes internos

A pesar de las presentaciones de la FCC, no hay una gran cantidad de detalles al respecto en este momento, ya que los manuales de productos y las imágenes se han omitido en las presentaciones.

Sin embargo, The Verge afirma haber visto una imagen temprana del arte de la pared con un producto de altavoz integrado, y dijo que este producto podría "parecerse a cualquiera de las impresiones de pared de Ikea, solo que con mucha más tecnología en el otro lado (y un cable de alimentación que desciende desde El fondo)."

Actualmente no se sabe si el arte de la pared con altavoz integrado será una obra de arte completa, o si el módulo de altavoz podría estar alojado en diferentes marcos, por ejemplo. Una de las presentaciones de la FCC es para un "módulo inalámbrico", lo que podría sugerir lo último, pero actualmente no está claro.

En términos del renovado altavoz de lámpara de mesa que se espera, tampoco se conoce mucha información sobre este producto. El modelo anterior tiene las especificaciones Sonos Play: 1 debajo de su capó. Esperaríamos una actualización del hardware en términos de audio y procesador, quizás permitiendo algunas de las características más exigentes, como Sonos Sound Swap que se introdujo en Roam , por ejemplo.

No está claro si el diseño cambiará, pero ciertamente es probable que se realicen modificaciones. Dado que se espera que tenga el mismo precio, es probable que siga siendo una lámpara grande, en lugar de una oferta más pequeña, aunque sería genial ver una lámpara más pequeña. Sin embargo, quién sabe, tal vez sea más pequeño pero más inteligente.

The Verge informó algunos detalles más sobre los altavoces Sonos Symfonisk esperados. Dijo que uno era un altavoz de lámpara de mesa renovado y el otro era una obra de arte con altavoz integrado.

Janko Roettgers tuiteó algunos hallazgos adicionales de las presentaciones de la FCC. Confirmó que las presentaciones revelaron un orador y era consistente con el software Sonos de la generación actual.

De acuerdo, sí, definitivamente es un altavoz Sonos. Supongo que la compañía no quería que personas como @davezatz y yo revisáramos las presentaciones, por lo que se burló del producto en Instagram. https://t.co/JJvuQPLLL9 - Janko Roettgers (@ jank0) 6 de abril de 2021

Sonos bromeó en su cuenta oficial de Instagram Stories sobre la llegada de un nuevo producto Symfonisk.

Más tarde, la compañía confirmó a Pocket-lint que este era el caso, y un portavoz dijo: "La asociación [Sonos e Ikea] es más fuerte que nunca y estamos entusiasmados con los productos en los que estamos trabajando juntos. Esperamos compartir más cuando sea el momento adecuado ".

Adam Miarka tuiteó una imagen de la lámpara de mesa Sonos Ikea Symfonisk con $ 20 de descuento. Sugirió que podría venir un altavoz Symfonisk actualizado, ya que es poco común que se descuenta el rango.

¿Nuevo Sonos Symfonisk próximamente? No los había visto antes a la venta. pic.twitter.com/8VEaJFRAQA - Adam Miarka (@adammiarka) 30 de marzo de 2021

