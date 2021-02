Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sonos suele lanzar un par de productos al año. En 2020, esta fue la barra de sonido Sonos Arc , el Sonos Five actualizado y el Sonos Sub de tercera generación. En 2021, los rumores sugieren que podríamos ver otro altavoz Bluetooth y posiblemente una nueva categoría de productos, como auriculares.

Puede leer todos los rumores que rodean a los misteriosos auriculares Sonos en nuestra función separada , pero aquí nos centramos en todo lo que hemos escuchado sobre el próximo altavoz Sonos.

Posiblemente marzo de 2021

Más barato que Move

El director ejecutivo de Sonos, Patrick Spence, dijo en una llamada de ganancias a mediados de febrero de 2021 que la compañía se acerca al lanzamiento de un nuevo producto, aunque no especificó cuál era el producto.

Spence dijo: "Seguimos comprometidos con el lanzamiento de al menos dos nuevos productos por año y estamos bien encaminados mientras miramos nuestra hoja de ruta de productos para el año fiscal 2021. Estamos entusiasmados de presentar nuestro producto más nuevo el próximo mes. Estén atentos para obtener más detalles".

El mes siguiente a la convocatoria sería marzo de 2021, aunque todavía no se ha programado ningún evento oficial. Si no vemos el próximo altavoz de Sonos en marzo, predeciríamos la hora de septiembre / octubre, ya que suele ser cuando Sonos ha lanzado productos en el pasado.

En términos de precio, esperaríamos que el nuevo altavoz Bluetooth de Sonos sea más barato que Move como mínimo, es decir, menos de £ 400 / $ 400. Esperamos verlo llegar bajo el Sonos One, haciéndolo accesible para algunos que quizás no hayan podido invertir en Sonos antes, pero por ahora, tendremos que esperar y ver.

Número de modelo S27

Sonos Move Mini / Sonos Mini?

Por el momento, no hay rumores que insinúen cómo se llamará el próximo altavoz de Sonos. Actualmente, la compañía tiene una estrategia de nomenclatura bastante clara, aunque a diferencia del próximo iPhone o teléfono Samsung Galaxy S, los parlantes de Sonos usan nombres en lugar de números secuenciales, lo que dificulta la predicción de modelos futuros.

Sonos One y One SL son los altavoces Wi-Fi más pequeños de la cartera, Sonos Five el altavoz Wi-Fi más grande. No hay nada entre ellos, a menos que cuente el Sonos Play: 3 descontinuado. El Sonos Move es actualmente el único altavoz Bluetooth y Wi-Fi, mientras que las barras de sonido se llaman Arc and Beam . También está Playbase, que es una base de sonido, y Sonos Sub. Básicamente, todo tiene un nombre singular, por lo que esperamos que esto continúe con cualquier producto nuevo.

Como se mencionó Bluetooth en la presentación de la FCC para el próximo altavoz Sonos, sugeriría que el altavoz caerá dentro del Sonos Move, pero no está claro si Move se convertirá en una categoría por sí sola, como Sonos Move One o Sonos Move. Mini para un altavoz más pequeño, por ejemplo, o si el siguiente altavoz tendrá un nombre completamente diferente no asociado con Move, como Sonos Mini o Sonos Boom.

El altavoz figura en la FCC con el número de modelo S27, lo que por ahora no nos acerca a predecir un nombre. Vale la pena mencionar que el Sonos Move original se llamaba S17 cuando apareció en FCC, sin embargo, si es un altavoz Bluetooth con batería como el Move pero más pequeño, sería sorprendente ver que el nombre Move no se incorpora de alguna manera.

Cilíndrico

Más pequeño que Move

Más portátil

Aunque la presentación de la FCC con respecto al próximo altavoz Sonos no revela mucho en términos de diseño, esperaríamos que siga rasgos de diseño similares a la cartera actual de Sonos .

Esperaríamos que hubiera algún tipo de controles capacitivos, orificios muy pequeños que componen la rejilla del altavoz para una apariencia limpia y esperaríamos que el negro sea la opción de color principal para empezar. Si el blanco no es una opción en el lanzamiento, no nos sorprendería verlo como una opción en una fecha posterior, aunque también nos encantaría ver algunos colores más, como Sonos que ofrece con su colección Sonos One Hay de edición limitada. .

La presentación de la FCC muestra una etiqueta circular que aparentemente estará "grabada con láser alrededor del perímetro de la superficie inferior del dispositivo", lo que sugiere que el altavoz podría tener forma cilíndrica, como UE Boom y Megaboom , en lugar de ovalada como Move, es decir, un nuevo factor de forma. El UE Boom 3 y Megaboom 3 son resistentes al agua, al igual que el Move, por lo que esperamos ver impermeabilización en el próximo altavoz Sonos también.

La presentación filtrada también menciona una base de carga inalámbrica que usa menos energía que el Move actual, lo que sugiere que el próximo altavoz es más pequeño que el Move y, con suerte, más liviano para hacerlo más portátil. Si es más pequeño y liviano, no necesitaría el mango integrado que tiene Move, por lo que es probable que se vea bastante diferente.

Sin embargo, otros aspectos de diseño que esperaríamos ver en un altavoz Bluetooth Sonos es un cambio de Wi-Fi a Bluetooth, que permite a los usuarios cambiar entre los dos modos fácilmente y un botón de emparejamiento.

Bluetooth, Wi-Fi 5

Batería recargable

Trueplay automático, AirPlay 2

Funciones del sistema Sonos

Según la presentación de la FCC, el próximo altavoz Sonos tendrá Bluetooth, así como compatibilidad con la tecnología Wi-Fi 5 (802.11ac), lo que podría ayudar al rendimiento cuando este altavoz se use como parte de un sistema Sonos. Como referencia, Sonos Move es compatible con Wi-Fi 4, aunque todavía ofrece un gran rendimiento cuando forma parte de nuestro sistema Sonos , así como un altavoz Bluetooth.

Como se mencionó anteriormente, la presentación de la FCC también muestra una base de carga inalámbrica que requiere menos energía que el Sonos Move actual. Esto sugiere que el próximo altavoz Bluetooth de Sonos funcionará de manera similar a Move, lo que le permitirá usarlo como un altavoz Sonos típico cuando esté en su base y en modo Wi-Fi, pero contará con una batería recargable que le permitirá llevarlo consigo. la playa o el parque. Sin embargo, menos energía sugiere que será una batería más pequeña que las 11 horas del Move.

Sin embargo, Sonos anunció un kit de batería de repuesto para Move, por lo que quizás el nuevo altavoz ofrezca una forma aún más fácil de cambiar la batería, lo que permitirá a los usuarios tener una de repuesto si están fuera de casa y no cerca de la base de carga.

Aún no se han mencionado otras características o especificaciones en los rumores, por lo que, por ahora, no está claro si el próximo altavoz Bluetooth de Sonos tendrá Google Assistant y Amazon Alexa a bordo como Move, o si ofrecerán ajuste automático Trueplay . Esperaríamos lo último, ya que los altavoces Sonos ofrecen un excelente sonido y Auto Trueplay ayuda a lograrlo con un dispositivo que no se queda en un solo lugar, como el Move.

También esperamos ver compatibilidad con AirPlay 2 dado que todos los altavoces más recientes de la compañía ofrecen esto, y sabemos que cualquier nuevo altavoz Sonos tendrá todas las características que vienen con otros altavoces en el sistema Sonos, como soporte para más de 100 servicios de música, agrupación y control fáciles a través de asistentes de voz como Google y Alexa, incluso si el altavoz en sí no tiene control de voz incorporado.

El CEO de Sonos, Patrick Spence, anunció que su compañía se está preparando para lanzar un nuevo producto en marzo de 2021 durante una llamada de ganancias.

Una presentación de la FCC de Sonos sugiere que la compañía está trabajando en otro altavoz portátil con Bluetooth.

