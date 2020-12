Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Según los informes, Sonos ha lanzado una versión sin micrófono de Sonos Arc, su barra de sonido Dolby Atmos, en América del Norte.

La nueva barra de sonido lleva la marca "SL", al igual que los altavoces Sonos One SL que también carecen de micrófonos. Sin embargo, mientras que esos altavoces no recibieron reducción de precio, esta versión del Arc es $ 50 más barata que el modelo regular. A diferencia del Sonos Arc, que viene en negro, el Sonos Arc SL está disponible en un color de "edición de sombra" (que es básicamente casi negro). No parece haber otras diferencias entre los dos.

En nuestra revisión del Sonos Arc normal, lo describimos como una excelente barra de sonido Dolby Atmos, entre las mejores, y tiene todas las comodidades del sistema multisala de Sonos y más. Solo necesita combinarlo con un televisor compatible con Dolby Atmos para obtener el mejor rendimiento.

Si está leyendo esto en el Reino Unido y quiere tener uno en sus manos: Lo siento, no hay dados. Se supone que estará disponible exclusivamente en Costco en los EE. UU. Y Canadá a partir del 2 de diciembre de 2020. Android Central notó que ya se vende en Costco y apareció recientemente en Reddit.

Por lo que podemos decir, el audio y el hardware son todos iguales en el Sonos Arc SL. Es simplemente gris y carece de micrófonos integrados para los comandos de voz de Alexa y Google Assistant. También cuesta $ 749, en lugar de $ 799. Si bien eso no es un gran ahorro, todo ayuda, ¿verdad? Especialmente en Navidad.

Escrito por Maggie Tillman.