Cómo obtener el descuento del Programa de actualización de Sonos

(Pocket-lint) - Sonos ha anunciado un programa de fidelización que está disponible a partir del 10 de noviembre de 2020, ofreciendo a los clientes de Sonos desde hace mucho tiempo hasta un 30% de descuento en un nuevo altavoz.

El programa de actualización de Sonos se ha diseñado para recompensar a los usuarios de Sonos con un descuento de actualización si tienen un dispositivo Sonos más antiguo que cumpla los requisitos, lo que les permite obtener un descuento si eligen actualizar o ampliar su sistema Sonos con algunos de los altavoces más nuevos de la empresa, como el Sonos Arc y Sonos Move .

No es un programa de intercambio, por lo que los usuarios que se registren podrán seguir usando sus parlantes más antiguos con normalidad con cualquier parlante nuevo que compren. El descuento de actualización depende de los altavoces o dispositivos Sonos que tenga y el programa ofrece un descuento por producto elegible.

Los usuarios con Connect: Amp (Gen 2), Connect (Gen 2), Play: 1, Play: 3, Play: 5 (Gen 2), Playbar o Playbase obtendrán un descuento de actualización del 15% en cualquier producto Sonos .

Aquellos con un Connect: Amp (Gen 1), Connect (Gen 1) o Play: 5 (Gen 1) obtendrán un descuento de actualización del 30% en cualquier producto Sonos.

También hay un 30 por ciento de descuento en el Sonos Boost para aquellos con un Sonos Bridge.

Para obtener el descuento del Programa de actualización de Sonos, siga estos pasos:

Inicie sesión en su cuenta en Sonos.com Dirígete a la pestaña Actualización Marque los altavoces que desea actualizar Seleccione Actualizar Acepta los términos y condiciones Dirígete a la pestaña Ofertas en tu cuenta Toque en Tienda Elija el altavoz Sonos que desea agregar a su sistema Siga los pasos 2 a 5 para cada orador elegible

El crédito de descuento de actualización de Sonos no se puede combinar con ninguna otra promoción, descuento o precio especial y no se puede usar en tarjetas de regalo, productos reacondicionados o productos de terceros. Sin embargo, no caduca, por lo que puede usarlo inmediatamente o en el futuro.

Puede leer nuestra función Mejor altavoz Sonos si está pensando en actualizar o agregar a su sistema Sonos pero no está seguro de qué comprar.

Escrito por Britta O'Boyle.