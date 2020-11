Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sonos ha presentado Sonos Radio HD, un nivel de transmisión de alta definición sin publicidad de su servicio de transmisión de radio que se lanzó en abril de 2020.

Sonos Radio fue diseñado para hacer que escuchar la radio sea más fácil y mejor para los usuarios de Sonos, y ahora se ha introducido el nivel HD para ofrecer a los usuarios audio de 16 bits con calidad de CD con la capacidad de omitir, repetir y no tener interrupciones de los anuncios.

Sonos Radio HD ofrecerá estaciones seleccionadas por artistas que no solo brindan listas de reproducción, sino entrevistas y comentarios, siendo la primera estación Storyteller Radio de Dolly Parton y el primer programa Songteller Special.

La compañía dijo que la estación evolucionará continuamente con los éxitos, los artistas favoritos y los comentarios de Parton sobre canciones y momentos a lo largo de su carrera. Hay otras cinco estaciones curadas por artistas programadas para principios de 2021.

El servicio de suscripción Radio HD, que estará disponible en la aplicación Sonos S2 y ofrecerá una prueba gratuita de 30 días, también vendrá con otras estaciones originales para promover la atención plena, la productividad y la relajación, como The Inner Now, Chill Beats y Mellow Morning.

También habrá exploraciones más profundas en géneros y escenas musicales, así como sonidos para dormir con seis estaciones de sueño dedicadas que incluyen White Noise, Brown Noise, Pink Noise, Rain, Rainforest y Piano. Podrás configurar estas estaciones para dormir para que se repitan, así como configurar un temporizador para apagarlas.

El servicio Sonos Radio HD se lanzará en el Reino Unido y los EE. UU. Inicialmente antes de expandirse a otros países. Costará £ 7.99 por mes en el Reino Unido y $ 7.99 por mes en los EE. UU. Después de que finalice la prueba de 30 días.

Sonos también ha anunciado que traerá nuevas estaciones y contenido al nivel de Sonos Radio con publicidad, al tiempo que amplía la disponibilidad a cinco países más, incluidos Dinamarca, Noruega, Suiza, Austria y Bélgica, lo que eleva el total a 16.

Escrito por Britta O'Boyle.