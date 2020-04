Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Sonos ha lanzado su propio servicio de transmisión, gratuito para todos los usuarios de altavoces Sonos antiguos y nuevos.

Sonos Radio es una plataforma con publicidad y brinda acceso sin restricciones a más de 60,000 estaciones de radio digital de todo el mundo, de socios como TuneIn, además de Global y Radio.com en los EE. UU., Que se agregarán pronto.

También hay estaciones de Sonos: más de 30 estaciones de música seleccionadas a mano en múltiples géneros. Y, Sonos Sound System, una plataforma sin publicidad para música nueva y conocida e historias detrás de escena.

También alberga estaciones exclusivas y sin publicidad seleccionadas por músicos y artistas, y la primera fue creada por el líder de Radiohead, Thom Yorke.

Otras estaciones de artistas que se agregarán en las próximas semanas incluyen una de David Byrne de Talking Head y otra de Brittany Howard, la cantante / compositora anterior de Alabama Shakes.

Cada uno de ellos elegirá canciones que influyeron en sus carreras, además de temas que los inspiran hoy. Como dice Yorke, ha elegido temas que "me fascinan o me conmueven, me obsesionan, me desafían, abren nuevas puertas, me recuerdan lo que podría haber olvidado, es increíblemente complejo o elegantemente simple, violento, divertido, desordenado, pesado o luz. Lo que sea que me haya golpeado en la cabeza básicamente ".

El servicio de Sonos Radio se está implementando ahora como una actualización de la aplicación Sonos para dispositivos móviles, y luego se podrá reproducir a través de los altavoces y dispositivos de la compañía.

Es compatible con todos los kits de Sonos, incluido el equipo heredado que continuará funcionando en su propia versión del software del sistema Sonos a partir de junio.