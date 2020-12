Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sonos rara vez descuenta a sus oradores, excepto en ocasiones especiales como el Black Friday y el Cyber Monday, y las ofertas han estado presentes.

A continuación, enumeramos las mejores ofertas. También tenemos una función completa de ofertas de Sonos que le mostrará los precios actuales de todos los altavoces de Sonos.

• Sonos One, ahorre £ 30, ahora £ 169 (antes £ 199): El Sonos One es el altavoz más pequeño de la cartera de Sonos, pero ofrece una excelente calidad de audio para su tamaño y tiene Google Assistant y Amazon Alexa integrados.

squirrel_widget_148504

• Sonos One SL, ahorre £ 30, ahora £ 149 (antes $ 179): si desea un altavoz pequeño con excelente calidad de sonido y un diseño encantador, pero no desea la inteligencia de Google Assistant o Alexa, el Sonos One SL es el uno para ti.

squirrel_widget_167290

Puede leer nuestra función de resumen de ofertas de Sonos para obtener un desglose rápido de todas las ofertas de Sonos en diferentes minoristas, así como aprender un poco más sobre cada altavoz si no está seguro de cuál es el adecuado para usted.

Alternativamente, diríjase a nuestro desglose detallado de altavoces Sonos para obtener más información sobre la gama Sonos.

Escrito por Britta O'Boyle.