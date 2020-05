Cómo configurar Alexa en tu sistema Sonos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Todos los dispositivos Sonos son compatibles con el control de voz de Alexa , aunque actualmente solo tres ( Sonos One , Sonos Beam y Sonos Move) tienen capacidades de Alexa incorporadas.

Para controlar todos los demás dispositivos Sonos que usan Alexa, necesitará un dispositivo habilitado para Alexa, como uno de los dispositivos Echo de Amazon , una tableta Fire o Sonos One, Sonos Beam o Sonos Move .

Esta característica lo guía a través de cómo agregar soporte de Alexa a sus dispositivos Sonos.

squirrel_widget_148504

Deberá asegurarse de ejecutar el último software en su aplicación y altavoces Sonos. Para hacer esto, abra la aplicación Sonos> Toque los tres puntos en la esquina inferior derecha> Configuración> Actualizaciones del sistema> Buscar actualizaciones.

Después de instalar el último software, siga las instrucciones a continuación para habilitar Alexa en Sonos:

Abre la aplicación Sonos

Toca Configuración en la esquina inferior derecha de la aplicación.

Toque Servicios

Toque Agregar un servicio en la sección Voz

Haga clic en Amazon Alexa

Haga clic en Agregar a Sonos

Seleccione las habitaciones que desea agregar Amazon Alexa también

Toque Agregar Amazon Alexa en la parte inferior

Inicie sesión en su cuenta de Amazon

Seleccione Continuar

Seleccione Listo

Esas instrucciones harán que le gusten a su cuenta Sonos y a las cuentas de Amazon, pero queda un paso antes de que pueda comenzar a pedirle a Alexa que juegue a Ed Sheeran. Deberá habilitar la habilidad Sonos en la aplicación Alexa.

Para habilitar la habilidad Sonos en la aplicación Alexa:

Abra la aplicación Amazon Alexa en su teléfono inteligente o tableta

Toca las tres líneas en la esquina superior izquierda

Toca "Habilidades y juegos"

Busque Sonos usando el icono de búsqueda de habilidades en la parte superior derecha de su pantalla

Toca la habilidad Sonos

Toca "Habilitar"

Luego deberá vincular sus cuentas de Sonos y Amazon. Serás redirigido a la página de inicio de Sonos para iniciar sesión en tu cuenta de Sonos.

Dé permiso para permitir que Alexa controle su sistema Sonos. Presione Aceptar y luego Continuar

Aparecerá una nueva ventana que dice: "Para continuar, cierre esta ventana para descubrir dispositivos que puede controlar con Alexa". Presiona la X en la esquina superior derecha.

Toque Descubrir dispositivos. Esto buscará en su red doméstica todos los altavoces Sonos compatibles.

Todos sus altavoces ahora deberían estar en la lista y puede enviarles música, etc. a través de un dispositivo Alexa. Asegúrese de decir el nombre de la sala si le pide a Alexa que reproduzca música en un dispositivo Sonos que no sea Sonos One, Sonos Beam o Sonos Move.

El soporte de Alexa en Sonos One, Sonos Beam y Sonos Move es similar a la experiencia en Amazon Echo , pero no tan perfecto y faltan algunas características como las llamadas de Alexa . Sin embargo, podrá usar su Sonos One, Sonos Beam y Sonos Move para controlar cualquier dispositivo doméstico inteligente que sea compatible con Amazon Alexa, así como también pedirle a Alexa que realice varias tareas, incluida la actualización del clima, la respuesta a una pregunta o el pedido. Eres un Uber, por ejemplo.

Para muchas funciones, deberá asegurarse de tener todas las habilidades habilitadas en la aplicación Alexa, como lo haría con Amazon Echo.

También podrá usar su Sonos One, Sonos Beam o Sonos Move para enviar música y otras pistas de audio a sus otros altavoces Sonos que no tengan incorporado Amazon Alexa.

Por ejemplo, di "Alexa, toca a Drake en la sala de estar" y la música de Drake comenzará a reproducirse en el altavoz Sonos que has designado previamente como "sala de estar". Lea nuestros consejos y trucos de Sonos para cambiar el nombre de una habitación. La música se reproducirá desde su servicio de música predeterminado, que puede cambiar en la aplicación Alexa. También es posible reproducir o mezclar listas de reproducción de Sonos que haya creado manualmente.

Para los altavoces Sonos sin Alexa incorporado, por lo que Sonos One SL , Play: 1 , Play: 3 , Play: 5 , Playbase y Playbar , no te responderán como lo harías con Amazon Echo o Sonos Beam , Sonos One y Sonos Move. En cambio, Alexa se convierte efectivamente en el controlador Sonos, el altavoz Sonos en sí no se convierte en un asistente de voz.