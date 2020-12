Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sonos tiene una de las ofertas multisala más sólidas que existen. Su línea de altavoces no solo es abundante, con varias combinaciones posibles, sino que la plataforma que controla todo es una de las mejores que existen.

Si ha optado por Sonos sobre sus competidores, de los cuales hay varios , entonces ha venido al lugar correcto. Esta función se trata de asegurarse de que aproveche al máximo su sistema Sonos.

Es posible que ya conozca algunos de estos consejos y trucos, pero es probable que algunos no los conozca y cualquier cosa que le permita escuchar su música favorita más fácilmente es una ventaja en nuestro libro.

Puede activar las ventanas emergentes de detección automática para permitir que las tarjetas de configuración aparezcan automáticamente en la parte inferior de la pantalla de su teléfono inteligente cuando se encuentren nuevos productos Sonos cerca.

Toque la pestaña Configuración en la esquina inferior derecha de la aplicación> Preferencias de la aplicación> Activar (iOS) o Marcar (Android) Auto Discovert Popups.

¿Compró un nuevo altavoz Sonos y desea agregarlo a su sistema existente? Esto es facil. Toque la pestaña Configuración en la esquina inferior derecha de la aplicación> Sistema> Agregar producto y siga las instrucciones.

Si su red Wi-Fi no es la más fuerte y tiene un par de puntos débiles, es posible que se haya comprado un Boost para ayudar a obtener una señal en una habitación en particular. Para agregar un Boost, diríjase a la pestaña Configuración en la parte inferior derecha de la aplicación> Sistema> Agregar producto.

Sonos ofrece una función llamada Trueplay que sintonizará sus altavoces de acuerdo con su entorno, incluso si está en un armario. Para asegurarse de obtener el mejor sonido de cada altavoz en su sistema Sonos, diríjase a la pestaña Configuración en la parte inferior derecha de la aplicación> Sistema> Seleccionar habitación> Trueplay.



Asegúrese de sintonizar todos los altavoces de su sistema y volver a sintonizarlos si los mueve. También vale la pena señalar que esta función solo funcionará en dispositivos iOS, por lo que deberá obtener un dispositivo iOS para realizar Trueplay. Si tiene Sonos Move , no necesita hacer nada, ya que tiene sintonización automática Trueplay.

¿Todo sobre ese bajo, ese bajo, sin agudos? No hay problema, puede ajustar la configuración del ecualizador para cada altavoz Sonos que haya configurado. Para hacer esto, diríjase a la pestaña Configuración en la parte inferior derecha de la aplicación> Sistema> Seleccionar habitación> EQ.

Desde aquí, deberá deslizar las barras para adaptarlas a sus preferencias.

¿Cambió su oficina a un dormitorio o trasladó su Sonos One al baño? Eso está bien, ya que cambiar los nombres de las habitaciones en Sonos es simple. Haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior derecha de la aplicación> Sistema> Seleccionar habitación> Nombre.

Si desea asegurarse de que sus altavoces Sonos no superen un cierto volumen, puede hacerlo en la aplicación de manera agradable y sencilla.

Toque la pestaña Configuración en la parte inferior derecha de la aplicación> Sistema> Seleccionar habitación> Límite de volumen.

Puede combinar dos de los mismos altavoces Sonos juntos en la misma habitación, para crear altavoces izquierdo y derecho de un par estéreo. Ya sean dos Sonos One , Sonos One SL , Play: 1 , Sonos Move , Play: 3 , Play: 5 o Sonos Five, se accede a la configuración del par estéreo a través de la configuración de la habitación. También puede crear un par estéreo a partir de Sonos One y Sonos One SL.

Haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior derecha de la aplicación> Sistema> Seleccione la habitación con el altavoz en la que desea crear un par estéreo> Crear par estéreo> Siga las instrucciones. La opción Crear par estéreo estará atenuada a menos que tenga dos altavoces Sonos iguales disponibles, o un Sonos One y Sonos One SL.

Invertir en Sonos no significa que su sistema Hi-Fi actual deba volverse redundante. El puerto de Sonos tiene salidas de audio digitales analógicas, ópticas y coaxiales, así como una entrada de línea, lo que le permite conectar cualquier dispositivo que desee, desde un tocadiscos hasta un DAC.

También está disponible el Sonos Amp en la gama Sonos, que proporciona una actualización de transmisión para sus altavoces independientes favoritos.

¿Tiene un disco favorito que desea reproducir en su sistema Sonos? No hay problema.

Conecte la salida de audio de su tocadiscos al puerto de entrada de línea Play: 5 o Sonos Five, o las tomas de entrada de audio en un puerto de Sonos o Sonos Amp> Vaya a Examinar> Entrada de línea> Seleccione su fuente. También puede encontrar la configuración de entrada de línea en la pestaña Configuración de la aplicación Sonos> Sistema> Sala con reproducción: 5 o cinco altavoces> Desplácese hacia abajo hasta las opciones de entrada de línea.

Necesitará la información de su cuenta de Sonos si desea controlar su sistema Sonos con su voz (más sobre eso más adelante). También es útil saber dónde encontrarlo en caso de que lo necesite.

Toque la pestaña Configuración en la parte inferior derecha de la aplicación> Sistema> Acerca de mi sistema.

Sonos ofrece actualizaciones de software periódicas, algunas de las cuales son pequeñas, otras más importantes, como la compatibilidad con Spotify Connect y la capacidad de controlar sus altavoces Sonos con su voz usando Alexa de Amazon , o controlarlo con su voz a través del Asistente de Google . Ejecutar el software más reciente significa que obtendrá la mejor experiencia de sus altavoces Sonos, por lo que es una buena idea configurar su sistema para que busque actualizaciones automáticamente.

Haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior derecha de la aplicación> Sistema> Actualizaciones del sistema> Activar (iOS) / Marcar la casilla (Android) Actualizar automáticamente. También puede elegir cuándo desea que se realice la actualización. Sus opciones incluyen mañana, tarde, noche y noche.

Desde el lanzamiento del software del sistema Sonos S2 (llamado simplemente Sonos en las tiendas de aplicaciones), hay dos aplicaciones Sonos Controller. La versión anterior ahora se llama Sonos S1 y es para personas que desean conservar algún kit heredado como parte de su configuración. Puede averiguar qué kit no funcionará con Sonos S2 aquí .

El software S1 no recibirá nuevas funciones, pero se actualizará con actualizaciones de seguridad si es necesario. Si no posee ninguno de los dispositivos heredados, se recomienda que actualice a S2.

Para actualizar a Sonos S2, debe instalar la aplicación por separado, ejecutarla y actualizará todo su hardware y transferirá su configuración automáticamente. Luego, puede eliminar la aplicación anterior.

Sonos preestablece la mejor compresión de audio para el reproductor Line-In y Sonos Dock, pero se puede anular para descomprimir o comprimir. Para hacer esto, diríjase a la pestaña Configuración en la parte inferior derecha de la aplicación> Sistema> Desplácese hacia abajo hasta Compresión de audio> Seleccione la configuración deseada.

Si tiene un altavoz Sonos en su mesita de noche o en su dormitorio y ha elegido reproducir música para que se duerma, es posible que no desee que se encienda la luz LED.

Para apagarlo, haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior derecha de la aplicación> Sistema> Seleccione la habitación en la que desea que se apague la luz del altavoz> Desplácese hacia abajo para apagar la Luz de estado (iOS) / Desmarque la Luz de estado (Android).

Si tiene un altavoz Sonos con controles táctiles, como Playbase, Beam, Play: 5 de segunda generación, Sonos One, Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five o Sonos Arc, puede desactivar sus controles táctiles.

Haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior derecha de la aplicación> Sistema> Seleccione la habitación con el altavoz para el que desea desactivar los controles táctiles> Desactivar controles táctiles (iOS) / Desmarque los controles táctiles del altavoz (Android).

El botón de reproducción / pausa del altavoz Sonos no solo reproduce y pausa canciones. Toca dos veces y podrás pasar a la siguiente pista sin abrir la aplicación.

Si tienes Sonos Play de segunda generación : 5 , Playbase, Sonos One, Sonos Beam, Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five o Sonos Arc, un deslizamiento hacia la izquierda reproducirá la pista anterior, mientras que un deslizamiento hacia la derecha avanzará hasta el siguiente.

Una pulsación larga del botón de reproducción / pausa silenciará el altavoz en el que lo está presionando para que pueda atender una llamada telefónica en su oficina, pero aún así tener la música sonando en su sala de estar, por ejemplo.

Para aquellos de ustedes con Sonos Five, Play: 5 de segunda generación, Playbase, Beam, Arc, Sonos One, Sonos One SL, Sonos Move y niños o gatos a quienes les gusta tocarlo o trepar por los controles, pueden desactivar el funcionalidad de deslizamiento.

Para hacer esto, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 10 segundos cuando el altavoz esté completamente encendido para deshabilitar la interfaz de deslizamiento. Luego lo presionará una vez para dejarlo en ese estado.

Para obtener el control de volumen de Sonos en su dispositivo Android, toque los tres puntos en la parte inferior derecha> Configuración> Configuración avanzada> Permitir control de volumen en la pantalla de inicio.

Para obtener el control de volumen de Sonos en su dispositivo iOS, toque Configuración> Preferencias de la aplicación> Activar controles de pantalla de bloqueo.

Para aquellos con un iPhone 6S o más nuevo, o un iPhone XR o más nuevo, la aplicación Sonos funciona con 3D Touch y Haptic Touch respectivamente, los cuales presentan un menú de acceso directo cuando se mantiene presionada la aplicación Sonos.

Una pulsación larga en el icono de la aplicación Sonos te permitirá pausar o reproducir la pista más reciente que estabas escuchando sin abrir la aplicación primero. También podrá iniciar Favoritos o Buscar.

En el pasado, los altavoces de Sonos tenían que controlarse a través de la aplicación Sonos y eso fue todo, pero una actualización de software introdujo la capacidad de controlar sus altavoces directamente a través de Spotify, si tiene una suscripción Premium.

Siga las instrucciones en nuestra función separada para configurar todo esto. Una vez ordenados, verá sus altavoces Sonos en la pestaña Dispositivos disponibles de Spotify.

Cómo controlar Sonos a través de Spotify

Sonos es compatible con AirPlay 2 en Beam, One, Playbase, Play: 5 (2015), Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five y Sonos Arc, pero si tiene al menos uno de estos altavoces, puede transmitir a los altavoces Sonos más antiguos a través de él.

Para transmitir sus aplicaciones favoritas, YouTube, Netflix, Podcast o Apple Music a través de AirPlay 2 a sus altavoces Sonos, siga los pasos a continuación.

Comience a reproducir el contenido que desea transmitir> Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de su dispositivo iOS para iniciar el Centro de control, o deslice hacia abajo desde la parte superior derecha si tiene un iPhone con Face ID> Mantenga presionada la tarjeta de audio en la parte superior derecha- esquina de la mano para elegir con qué altavoz le gustaría tocar.

Como mencionamos anteriormente, AirPlay solo es compatible con los altavoces Sonos más nuevos, pero si tiene uno de estos, puede usarlo para transmitir a los altavoces Sonos más antiguos.

Comience a reproducir contenido de Airplay en un altavoz Sonos compatible> Abra la aplicación Sonos> Toque Habitaciones> Agrupe altavoces no compatibles con su altavoz compatible con AirPlay.

Para hacer esto automáticamente, diríjase a la pestaña Configuración en la parte inferior derecha de la aplicación Sonos> Sistema> Airplay> Alternar en grupos de altavoces no Airplay.

Sonos Arc debería detectar una señal de audio Dolby Atmos automáticamente, a través de HDMI ARC o eARC cuando se conecta a un televisor que lo admita.

Si el contenido de origen tiene una banda sonora de Dolby Atmos, como 4K Blu-ray o Netflix, Amazon Prime Video o Disney + show compatibles, verá aparecer el icono de Dolby Atmos en la pantalla de reproducción en la aplicación Sonos. Si no se muestra en la aplicación, no está recibiendo una pista Dolby Atmos.

Es posible controlar su sistema Sonos con su voz usando Alexa, si tiene Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move, Sonos Arc o Amazon Echo , Echo Dot u otro dispositivo habilitado para Alexa .

Siga las instrucciones más detalladas en nuestra función separada y podrá pedirle a Alexa que comience a reproducir música en sus parlantes Sonos o siga las instrucciones rápidas a continuación para aquellos con un dispositivo Amazon Echo o un dispositivo habilitado para Alexa.

Configure su dispositivo Amazon Alexa> Ingrese la información de su cuenta de Sonos> Abra la aplicación Alexa> Toque Habilidades> Seleccionar habilidad de Sonos> Habilitar.

Sonos One , Sonos Beam, Sonos Move y Sonos Arc, todos tienen Alexa incorporada para el control de voz instantáneo, así como el control de voz de los altavoces Sonos existentes.

Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move y Sonos Arc no solo tienen compatibilidad con Alexa, también tienen la compatibilidad con Google Assistant incorporada.

Al igual que con un dispositivo Amazon Echo, también podrá controlar sus altavoces Sonos a través de un dispositivo habilitado para el Asistente de Google, como Google Home o Nest Mini .

También puede pedirle a Siri que controle Apple Music en sus altavoces Sonos, suponiendo que tenga una suscripción a Apple Music , un dispositivo iOS y altavoces Sonos compatibles con AirPlay 2.

Obtén tu iPhone, iPad o Apple TV y di "Hola Siri, reproduce [inserta la solicitud de música] [inserta el nombre de la habitación]", por ejemplo "Hola Siri, toca Ed Sheeran en todas partes".

Deberá agregar su altavoz Sonos compatible con AirPlay 2 (ver arriba) a la aplicación Apple Home . Para hacer esto, abra la aplicación Inicio y toque Agregar accesorio> Elija No tengo un código o No puedo escanear> Toque el altavoz que desea agregar> Listo.

Si tiene un altavoz Sonos con control por voz, ya sea Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move o Sonos Arc, puede encender y apagar el micrófono. Si la luz está encendida, el micrófono está encendido y escuchando, lo que le permite usar el control por voz. Si la luz está apagada, el micrófono está apagado y no podrá usar Alexa ni el Asistente de Google.

Para encender o apagar el micrófono, simplemente tócalo en el altavoz.

Sonos le permite configurar controles parentales para restringir el contenido explícito. Actualmente solo está disponible para Amazon Music y Apple Music, pero sin duda esto se expandirá a otros servicios eventualmente.

Toque la pestaña Configuración en la parte inferior derecha de la aplicación Sonos> Sistema> Controles parentales> Filtrar contenido explícito> Escriba la contraseña de su cuenta de Sonos para activarla o desactivarla.

My Sonos es ideal para esas listas de reproducción que te encanta escuchar todo el tiempo. Agregar sus favoritos a My Sonos los hace mucho más accesibles, requiriendo solo un toque rápido en la parte inferior izquierda de la aplicación. Una vez agregados, no es necesario buscarlos o abrir el servicio de transmisión de música elegido para encontrarlos. Funciona para listas de reproducción, canciones, estaciones de radio, bandas y artistas.

Para agregar una lista de reproducción a My Sonos, toque la lista de reproducción respectiva> Haga clic en los tres puntos superiores en la parte superior derecha> Agregar lista de reproducción a My Sonos.

Al igual que agregar una lista de reproducción, agregar una canción a My Sonos facilita la búsqueda. Encuentra la canción que estás buscando> Haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha> Haz clic en los tres puntos a la derecha del título de la canción> Agregar canción a My Sonos.

Si desea editar el orden de lo que aparece en la pestaña Mis Sonos, esto es agradable y simple.

Dirígete a Mis Sonos> Haz clic en Editar en la esquina superior derecha. Desde aquí, puede presionar prolongadamente para reorganizar el orden en que aparecen las cosas, como mover las listas de reproducción de Sonos a la parte superior, y tocar en cada categoría también le permitirá eliminar cosas de las categorías respectivas. Asegúrese de presionar Listo en la parte superior derecha cuando haya terminado.

Sonos Playlist funciona de manera similar a My Sonos, pero se trata de listas de reproducción, haciéndolas agradables y accesibles. Para agregar una lista de reproducción a las listas de reproducción de Sonos, busque la lista de reproducción que desea agregar> Toque los tres puntos en la esquina superior derecha> Agregar a la lista de reproducción de Sonos.

La sección Lista de reproducción de Sonos no solo le permitirá agregar listas de reproducción seleccionadas, sino que también creará las suyas propias. Haga clic en My Sonos en la parte inferior izquierda de la aplicación> Haga clic en editar en la parte superior derecha> Haga clic en Listas de reproducción> Haga clic en Nueva lista de reproducción en la parte inferior> Nombre de lista de reproducción.

A continuación, aparecerá en la sección Lista de reproducción de Sonos de la pestaña Mis Sonos lista para que le agregue canciones.

Agregar una canción a una lista de reproducción de Sonos que haya creado o una lista de reproducción que haya creado otra persona pero agregada a la sección Lista de reproducción de Sonos es fácil. Busque la canción> Toque los tres puntos> Agregar a la lista de reproducción de Sonos> Seleccione la lista de reproducción a la que desea agregarla.

Es posible que te haya gustado mucho una lista de reproducción hace unos meses, pero ahora cada canción que contiene te vuelve loco. No hay problema. Toque la pestaña Mis Sonos en la parte inferior izquierda de la aplicación> Desplácese hacia abajo hasta Listas de reproducción de Sonos> Toque el título de las Listas de reproducción> Toque la lista de reproducción que desea editar> Haga clic en los tres puntos en la esquina superior derecha> Editar lista de reproducción. Desde aquí puede eliminar canciones o reordenarlas.

My Sonos también mostrará tu historial musical, si lo permites. Reproducido recientemente, cuando está activado, le permitirá acceder rápidamente a la música que ha reproducido recientemente en la sección Mis Sonos de la aplicación.

Haga clic en Mis Sonos en la parte inferior izquierda> Desplácese hasta Reproducidos recientemente> Activar.

Es posible que hayas jugado a Ed Sheeran en repetición durante los últimos dos meses y ahora estás harto de él, por lo que no quieres verlo aparecer en la sección Reproducidos recientemente de Mis Sonos. Sin preocupaciones.

Haga clic en Mis Sonos> Toque en el encabezado Reproducidas recientemente> Haga clic en Editar en la parte superior derecha> Elimine las canciones que no desea que aparezcan, o presione Borrar todo en la parte inferior.

La cola es para esos días en los que desea una selección de canciones aleatorias en lugar de seleccionar un álbum o lista de reproducción específicos que usted u otra persona ya haya creado.

Toque la pestaña Buscar en la parte inferior de la aplicación> Seleccione Canciones en la barra en la parte superior> Escriba el título de cualquier canción en la barra de búsqueda> Toque los tres puntos a la derecha del título de la canción una vez que lo haya encontrado> Agregar al final de la cola.

Si desea editar la cola o ver qué canciones ha agregado a la cola, deberá dirigirse a la pestaña Habitaciones en la parte inferior central de la aplicación. Desde aquí, expanda la sección en reproducción en la parte inferior y toque las dos líneas junto al nombre de la habitación en la parte superior. A continuación, puede borrar, editar o guardar la cola tocando la opción respectiva en la parte inferior de la pantalla.

Editar le permitirá arrastrar y soltar las canciones en el orden que desee, mientras que Guardar le permitirá guardar la cola como una lista de reproducción y darle un nombre. Aparecerá en Listas de reproducción de Sonos para que pueda encontrarlo fácilmente la próxima vez que desee esa mezcla aleatoria.

La idea de un sistema de varias habitaciones es permitirle reproducir música en varias habitaciones. Para agrupar altavoces o desagruparlos, toque la pestaña Habitaciones en la parte inferior de la aplicación> Sus altavoces Sonos aparecerán en una lista> Haga clic en Grupo debajo del altavoz que desee agrupar> Seleccione o anule la selección de varios altavoces. Los marcados tocarán la misma música.

También es posible agrupar habitaciones con un toque. Para hacer esto, mantenga presionado el botón de reproducción en cualquier altavoz Sonos para agruparlo con una habitación que ya está reproduciendo. Si se está reproduciendo música diferente en diferentes habitaciones, mantenga presionado reproducir en el altavoz que desea agrupar hasta que escuche el sonido que desea.

Para reproducir música diferente en diferentes altavoces Sonos, solo necesita seleccionar lo que desea que reproduzca cada altavoz y agrupar los altavoces que desea que reproduzcan la misma música. Una vez agrupados, puede seleccionar lo que desea que reproduzca cada grupo de altavoces o altavoz individual.

Como se mencionó anteriormente, se accede a los parlantes tocando la pestaña Habitaciones en la parte inferior de la aplicación. Desde aquí puede agruparlos o desagruparlos.

Sonos admite más de 100 servicios de música, desde los sospechosos habituales como Spotify , Apple Music y Amazon Music, hasta los servicios menos conocidos. Vale la pena agregar todos los servicios a los que está suscrito si desea la mejor experiencia posible.

Para agregar un servicio de música, diríjase a la pestaña Configuración en la parte inferior derecha de la aplicación> Servicios y voz> Toque Agregar un servicio en Música y contenido> Toque el servicio de música respectivo de la lista o busque usando el ícono de búsqueda en la parte superior derecha > Agregar a Sonos> Iniciar sesión.

Buscar una canción, álbum, artista, estación de radio, podcast, compositor o incluso género en Sonos es realmente fácil. El uso de la función de búsqueda dentro de la aplicación Sonos buscará todos los servicios de música en los que inició sesión, lo que le permitirá reproducir lo que haya encontrado con solo un par de clics más.

Dirígete a la pestaña Examinar en la parte inferior de la aplicación para buscar a través de un servicio de música específico en el que hayas iniciado sesión o abre la pestaña Buscar, también en la parte inferior de la aplicación, y comienza a escribir en la barra de búsqueda en la parte superior, asegurándote de ha seleccionado el tipo de música que está buscando, como una canción o un álbum.

¿Quiere asegurarse de que su hogar u oficina nunca esté en silencio? Puede activar la función Crossfade cuando escucha un álbum, lo que permite que una canción de Beyonce se mezcle directamente con la siguiente. Para hacer esto, toque los tres puntos a la derecha del título de la canción en la pantalla Now Playing> Toggle / Tick Crossfade on.

¿Quieres despertarte con tu canción favorita, hacer que tu Playbar, Beam, Playbase o Arc se encienda cuando comienza un partido para no perderte el inicio o reproducir algunas canciones a la mitad del día para estimular a tu mascota? Toque la pestaña Configuración en la parte inferior derecha de la aplicación Sonos> Sistema> Alarmas> Agregar alarma> Establezca la hora, la habitación, la música, la frecuencia y el volumen> Guardar.

Puede elegir cuánto tiempo desea que suene la alarma y activar o desactivar las alertas de repetición en Opciones. También es posible enviar la configuración de la alarma a otros altavoces Sonos en otras habitaciones tocando en la habitación y alternando o marcando Incluir habitaciones agrupadas. También se pueden configurar diferentes alarmas para cada altavoz Sonos de su hogar.

Si configura una alarma mediante un comando de voz, la encontrará en la aplicación Alexa o Google Assistant en lugar de en la aplicación Sonos.

Si le gusta quedarse dormido con música, puede hacer que su altavoz Sonos le reproduzca una canción de cuna o su versión de una canción de cuna. Elija el álbum, la canción o la estación con la que desea quedarse dormido y abra la pantalla Ahora suena, que es la que tiene la carátula del álbum y el control de volumen.

A continuación, toque los tres puntos> Seleccione Temporizador de apagado> Elija la duración. Tienes la opción de 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora o 2 horas.

TuneIn Radio es gratis en Sonos, pero no solo es útil para escuchar su estación de radio favorita. Puede usarlo para reemplazar a los comentaristas de televisión con su equipo de comentaristas de radio favorito, por ejemplo.

Toque la pestaña Examinar en la parte inferior de la aplicación> Radio por TuneIn> Seleccionar categoría o busque la estación que desee. No tenga miedo de probar nuevas estaciones, después de todo es gratis.

Si tiene Playbar, Arc, Beam o Playbase, hay una función llamada Mejora del habla que potenciará el sonido de las voces, asegurando que escuchará a los comentaristas o actores y actrices en las películas.

Toque la pestaña Habitación> Toque la habitación con el altavoz de su sistema de cine en casa Sonos en> Toque el icono de voz cuadrado y enciéndalo de color blanco para activar Mejora de voz.

Este es otro para aquellos de ustedes con PlayBar, Arc, Beam o Playbase. Activar Night Sound mejorará los sonidos suaves y suprimirá los sonidos más fuertes para asegurarse de que no haya vecinos llamando a su puerta pidiéndole que baje el volumen.

Toque la pestaña Habitación> Toque la habitación con el altavoz de su sistema de cine en casa Sonos adentro> Toque el icono de la luna y enciéndalo en blanco para activar el Sonido nocturno.

¿Quieres escuchar los comentarios de fútbol desde el baño o tener a MTV en toda tu casa? Si tiene una Playbar, Beam o Playbase, agrúpela con los otros parlantes Sonos de su hogar donde desee escuchar lo que se reproduce en su televisor.

Abra la pestaña Habitaciones en la parte inferior de la aplicación> Toque Grupo en la sala donde se encuentra su Playbar, Arc, Beam o Playbase> Marque los altavoces que desea vincular a él.

¿Amas a tus amigos pero odias su gusto por la música? No hay problema, solo reproduce tu propia buena música a través de sus altavoces Sonos. Deberá conectarse a su Wi-Fi, pero una vez que esté encendido, abra la aplicación Sonos y agregue las canciones que ama a su Cola.

Decimos cuento antes de dormir, pero podría ser cualquier mensaje grabado de familiares, amigos o seres queridos con el que quieras llenar tu hogar. Pídale a la grabadora que le envíe el archivo MP3, sincronícelo con su biblioteca de música y podrá reproducirlo usando la función En este iPhone / Dispositivo.

Si desea saber con qué frecuencia escucha Taylor Swift o Fleetwood Mac, registrarse en Last.fm en línea es la forma de averiguarlo. Inicie sesión en Last.fm dentro de la aplicación Sonos y le mostrará sus hábitos de escucha.

Si desea probar las últimas funciones antes de que se lancen correctamente, puede registrarse en el Programa Beta para probar el software de versión preliminar. Para unirse, diríjase a los tres puntos en la parte inferior derecha de la aplicación> Configuración> Configuración avanzada> Programa Beta> Unirse al Programa Beta.

Escrito por Britta O'Boyle.