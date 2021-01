¿Qué es Sonos Trueplay y cómo funciona?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sonos Trueplay es una función de software que permite a cualquiera que posea un altavoz Sonos sintonizarlo específicamente en la habitación en la que se encuentra. De manera similar a como alguien podría sintonizar un sistema de alta fidelidad profesional, Sonos Trueplay trae esta tecnología de una manera fácil administrar y comprender el formato.

Hay muchos factores que afectan la forma en que sonará un altavoz cuando se coloque en una habitación. La idea de Trueplay es reconocer estos factores y calibrarse en consecuencia para que el respectivo altavoz Sonos suene lo mejor posible teniendo en cuenta estos factores.

Sonos Trueplay está diseñado para permitirle colocar cualquier altavoz Sonos donde quiera. Puede colocar un Sonos One detrás de la cortina o un Sonos Five en un armario y la idea es que no debería importar en términos de salida de sonido.

El software Trueplay analizará todos los factores acústicos que podrían afectar la calidad del sonido de un altavoz, como el tamaño de la habitación, el diseño, la decoración y la ubicación de los altavoces. Luego, ajustará la forma en que cada tweeter y woofer produce sonido para asegurarse de que el altavoz suene lo mejor posible donde sea que esté.

La compañía dice que no debería tener que pensar en dónde coloca un altavoz. Debería poder colocarlo donde quiera y Sonos lo hace más posible con Trueplay.

Para que Trueplay haga que su altavoz Sonos suene tan bien como pueda en el entorno en el que se encuentra, debe pasar por un proceso de ajuste , a menos que tenga Sonos Move , que realiza el ajuste Trueplay automáticamente.

Sin embargo, a diferencia de otros procesos de ajuste, el ajuste Trueplay en todos los altavoces Sonos, excepto en el Sonos Move, lleva tres minutos y es muy simple y fácil. Para Sonos Move, se necesitan alrededor de 30 segundos para realizar automáticamente los ajustes necesarios.

La aplicación Sonos le pedirá que comience a sintonizar y, después de seguir los pasos, finalmente emitirá una serie de sonidos de prueba. Estos sonidos se componen de tres propiedades: ruido marrón, sonidos de pulso que permiten ecos y un barrido de frecuencias.

El micrófono de su dispositivo iOS ( dispositivos Android no compatibles) detecta cómo estos sonidos reaccionan a la habitación en la que se encuentra midiendo cómo las ondas sonoras se reflejan en las paredes, muebles, vidrio y otras superficies, mientras que para el Sonos Move, el en matriz de micrófono se encarga de esta parte. Esta información se utiliza luego para crear un perfil acústico de su habitación al registrar qué tan alto suenan las distintas frecuencias a medida que se mueve.

Luego, el software Trueplay crea una combinación de ecualizador y técnicas de filtrado para corregir estas frecuencias de modo que la música suene de la manera que el artista pretendía que siguiera el proceso de sintonización.

Sonos dice que el altavoz sabe cómo debería sonar y Trueplay le dice cómo no suena, lo que le permite sintonizarse para que suene mejor. La compañía también dice que Trueplay no cambiará nada que no necesite ser cambiado.

Como mencionamos, la aplicación le indicará los pasos si tiene un altavoz Sonos que no sea Sonos Move. La habitación que está sintonizando debe ser lo más silenciosa posible para que el proceso funcione, pero Sonos ha agregado algoritmos que cancelarán ruidos como el ladrido de un perro.

Hay un video en la aplicación para mostrarle qué hacer, pero cuando comienzan los sonidos a los que nos referimos anteriormente, debe sostener su dispositivo iOS en la mano y moverlo hacia arriba y hacia abajo, mientras camina por la habitación. Aquellos con un Sonos Move solo necesitan colocar el altavoz donde lo deseen y Trueplay ocurrirá sin que usted toque nada.

En el caso de otros altavoces Sonos, debes asegurarte de caminar lo más que puedas por la habitación, pero no demasiado rápido, y también debes asegurarte de que tu brazo se mueva hacia arriba y hacia abajo desde la cabeza hasta la cintura como muestra el video. de lo contrario, los sonidos se detendrán y la aplicación le indicará que vuelva a intentarlo.

Se necesitan 45 segundos para realizar el bit de sintonización real si lo hace bien y no necesitará hacerlo nuevamente a menos que mueva el altavoz a una habitación diferente o cambie su orientación. Incluso en un corte de energía, el altavoz recordará la configuración de la habitación.

Sonos Trueplay requiere un dispositivo Apple que funcione con iOS 7 y superior. Puede ser un iPad, iPhone o iPod Touch y solo lo necesitas durante esos minutos que mencionamos anteriormente para realizar la configuración. Si está en Android o Windows y no tiene dispositivos Apple en su casa, deberá invitar a un amigo de iOS y pedir prestado su dispositivo por unos minutos para configurar Trueplay.

Sonos está trabajando para hacer que el ajuste Trueplay funcione con dispositivos Android, pero actualmente hay demasiada variación en los dispositivos Android cuando se trata de micrófonos. La compañía dice que incluso el mismo dispositivo en un operador diferente ofrecerá resultados variados y, por lo tanto, la configuración está demorando más.

Todos nuestros altavoces Sonos se han ajustado con Trueplay y la diferencia es definitivamente notable. Resintonizamos todos nuestros altavoces cada vez que los movemos y definitivamente diríamos que vale la pena hacerlo.

La sintonización Trueplay no lleva mucho tiempo, es muy fácil de hacer y si va a mejorar un altavoz existente, ¿por qué no?

Sonos Trueplay está disponible de forma gratuita para todos los altavoces Sonos , incluidos Sonos One , Sonos One SL , Play: 1 , Play: 3 , Play: 5, Play: 5 (2015) , Sonos Five, Playbar , Playbase , Beam y Arc . También está en Sonos Move, pero en forma de Trueplay automático, como mencionamos anteriormente.

Escrito por Britta O'Boyle.