Google está descontinuando Google Home Max

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Al parecer, el pequeño conjunto de altavoces domésticos inteligentes de Google se someterá a otro ajuste después de confirmar que no fabricará más unidades de su Google Home Max de gran tamaño.

El altavoz más grande de sus altavoces, y con la intención de ofrecer una calidad de audio de más alta fidelidad, ofrece un sonido impresionante, pero implícitamente puede que no haya encontrado tanta audiencia como sus hermanos menores.

Aún así, ha existido desde 2017, lo que es más que una entrada saludable para un altavoz inteligente moderno, y a un costo mucho más alto que otras opciones, no es una gran sorpresa que se baje del escenario ahora. Queda por ver si esto significa que Google tiene otro gran altavoz en proceso para reemplazarlo.

El Nest Audio más nuevo parece el término medio por ahora, un altavoz más pequeño que todavía tiene más potencia que los de Nest Mini, si te importa un poco más la calidad de la reproducción de tu música.

Sin embargo, para aquellos que ya tienen un Home Max, no hay nada que temer según Google. Le ha dicho a Engadget que “los usuarios actuales de Google Home Max no deberían preocuparse porque no verán ningún cambio en su servicio. Continuaremos ofreciendo actualizaciones de software y correcciones de seguridad para los dispositivos Google Home Max ".

Eso es tranquilizador, aunque la duración real de la seguridad también es algo que se confirmará con el tiempo.

Escrito por Max Freeman-Mills.