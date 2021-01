Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¿Busca una barra de sonido para amplificar el sonido de su televisor? Denon acaba de anunciar una atractiva incorporación a su gama Home: el Denon Home Sound Bar 550.

En primer lugar, esta barra de sonido de tamaño mediano está diseñada para mejorar el audio de su televisor y cualquier dispositivo, como consolas de próxima generación, que pueda haber vinculado.

Puede decodificar Dolby Atmos y DTS: X formatos tridimensionales basados en objetos, emitiendo a través de sus controladores cuádruples de 55 mm, tweeters duales de 19 mm y un trío de radiadores de graves para brindar un sonido redondeado sin la necesidad de un subwoofer.

Pero la Home Sound Bar 550 también se trata de expansión. Puede agregar un subwoofer. Puede agregar Denon Home separa, de forma inalámbrica, para crear un sistema de sonido envolvente más amplio si lo desea también. O simplemente sincronícelo con otros productos Denon Heos para crear un sistema multisala como desee, ya sea el Denon Home 350 , 250 o 150.

La barra de sonido 550, que mide 650 mm de largo x 75 mm de alto x 120 mm de profundidad, es lo suficientemente pequeña como para no interferir con la pantalla de un televisor, mientras que su sistema de control de panel táctil solo se ilumina cuando se interactúa con él para garantizar que no haya reflejos no deseados.

También hay un control remoto incluido, o puede interactuar usando la aplicación Denon Heos, o su voz usando Amazon Alexa o Siri de Apple (este último a través de AirPlay 2 y su dispositivo iOS, no la captación directa del micrófono). No hay soporte para el Asistente de Google en este momento.

Entonces, ya sea que desee utilizar la Home Sound Bar 550 para música, audio de TV, Blu-ray o consolas de próxima generación, hay suficientes conexiones por cable e inalámbricas para satisfacer sus necesidades. Una entrada HDMI se empareja junto a una salida HDMI (con eARC) para transmitir audio de alta resolución (hasta 192 Hz / 24 bits), 4K UHD HDR, con cumplimiento de HDCP 2.3, lo que garantiza que se realicen los apretones de manos necesarios.

Y con un precio de £ / $ 599 / € 649, preferimos estrechar la mano de Denon, ya que la Home Sound Bar 550 parece una gran adición a la gama Home a un precio bien considerado. Esperemos que suene tan bien, lo cual descubriremos cuando obtengamos una muestra de revisión alrededor de su fecha de lanzamiento de "mediados de febrero" (los pedidos anticipados se abren el 1 de febrero).

Escrito por Mike Lowe.