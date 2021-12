BBC Sounds llega a Sonos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los usuarios de Sonos ahora pueden escuchar el contenido de BBC Sounds en sus parlantes.

La BBC ha trabajado con la marca para agregar su servicio de transmisión de radio y podcasts a la aplicación Sonos S2 en vista previa.

Solo necesita dirigirse a la aplicación en el dispositivo móvil, navegar hasta "Agregar un servicio" en el menú de configuración, luego debería encontrar BBC Sounds entre los múltiples servicios disponibles.

Haga clic en él y vincule su cuenta de Sonos a su cuenta de BBC.

La transmisión de contenido de la BBC es gratuita e incluye transmisiones en vivo de todos los canales de radio de la corporación. Además, hay paquetes de música, como Christmas Hits y otras listas de reproducción creadas por presentadores e invitados.

También hay disponible una gran selección de podcasts, incluido That Peter Crouch Podcast, Grounded with Louis Theroux y programas basados en la programación de la BBC, como Match of the Day.

"Queremos que BBC Sounds esté disponible donde y cuando la gente quiera escuchar, y esta es otra forma de asegurarnos de que las personas puedan disfrutar de nuestro audio como quieran. Desde favoritos firmes hasta nuevos descubrimientos, estamos brindando a nuestros oyentes un acceso aún más fácil a nuestra brillante selección de radio, mezclas de música y podcasts ", dijo el controlador de BBC Sounds, Jonathan Wall.