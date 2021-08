Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los propios parlantes inteligentes de Apple, el ingenioso HomePod Mini y el HomePod cada vez más olvidado, están obteniendo las características que han estado inundando sus AirPods en los últimos meses, a saber, compatibilidad con Spatial Audio y Lossless Audio.

Las últimas versiones beta para iOS 15 y el software HomePod han agregado conmutadores para que los altavoces habiliten y deshabiliten las funciones, lo que demuestra que están claramente en camino para un lanzamiento más amplio.

Sin embargo, por ahora, los conmutadores ni siquiera aparecen para el 100 por ciento de los usuarios que están en ambas partes beta, por lo que no está exactamente a punto de implementarse para todos.

Sin embargo, esto no viene de la nada. Apple nos dijo que llevaría audio sin pérdidas a los altavoces en el futuro, como es de esperar dado su rendimiento de audio extremadamente impresionante. Lo que no teníamos era un cronograma y, para ser justos, todavía no lo tenemos.

¿Cuándo es el Black Friday de 2021? Las mejores ofertas del Black Friday en EE. UU. Estarán aquí Por Maggie Tillman · 7 Diciembre 2020 Ah, es la temporada de nuevo. ¡La temporada de rebajas navideñas!

Aún así, el hecho de que los conmutadores aparezcan como parte de la versión beta de iOS 15 hace que parezca completamente posible que el lanzamiento completo del sistema operativo sea el punto en el que las funciones se vuelvan accesibles para todos con un HomePod de cualquier variedad.

squirrel_widget_4324599