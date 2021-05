Deezer llega a Apple HomePod y HomePod mini

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Deezer ahora está disponible como un servicio nativo a través de los mini altavoces HomePod y HomePod de Apple. Eso incluye soporte completo de Siri para la reproducción de música.

La plataforma de transmisión se ha convertido en uno de los pocos servicios de terceros disponibles en el propio HomePod; la mayoría de los demás deben transmitirse desde un dispositivo iOS a través de AirPlay.

Funcionará para todos los suscriptores de pago: aquellos con planes Deezer Premium, HiFi, estudiantes o familiares. Solo necesita tener instalado iOS 14.3 o superior.

Los propietarios de HomePod pueden configurar Deezer como su servicio de música predeterminado, por lo que cuando le pidan a Siri que reproduzca una pista, se reproducirá automáticamente desde Deezer en lugar de Apple Music.

Ofertas de Prime Day de Amazon EE. UU. 2021: aquí es donde le presentaremos todas las grandes ofertas de Prime Day de Amazon EE. UU. Por Maggie Tillman · 6 Mayo 2021

Alternativamente, si no quieres configurarlo como predeterminado, puedes usar frases como "Hey Siri, juega Bad Bunny en Deezer".

Ambos altavoces de Apple también reproducirán audio de alta fidelidad para aquellos con un plan Deezer HiFi.

"Nuestros oyentes no tienen que comprometer la calidad del audio gracias a HomePod. Los usuarios de HiFi aún pueden disfrutar de todas sus canciones favoritas en un verdadero audio sin pérdidas. Pero no se preocupe, incluso si no tiene HiFi, Deezer en Apple HomePod es el compañero perfecto en casa cuando necesitas realizar múltiples tareas o quieres dar un respiro a tus ojos y dedos ”, dijo el director de asociaciones de Deezer, Nicolas Pinoteau.

Deezer en HomePod y HomePod mini ya está disponible en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México y España.

El HomePod original ha sido descontinuado, pero todavía hay muchos propietarios que apreciarán la mudanza.

Escrito por Rik Henderson.