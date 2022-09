Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Cincuenta años en el negocio de la alta fidelidad merecen una celebración, y Monitor Audio lo celebra con una nueva gama de altavoces insignia que va a por todas en cuanto a calidad de sonido y precio.

La Platinum Series 3G es la culminación de cinco décadas de experiencia, y es una celebración desvergonzada de lo que se puede hacer cuando uno se centra en el rendimiento y tira por la ventana las preocupaciones de presupuesto.

Hay cuatro altavoces en la gama, que se adaptan tanto a las configuraciones de cine en casa estéreo como multicanal. Los altavoces de pie Platinum 100 3G comienzan con un par de 4.500 libras/ 5.500 euros/ 6.000 dólares, seguidos por los altavoces de pie de tamaño medio Platinum 200 3G (9.000 libras/ 11.000 euros/ 12.000 dólares), el canal central Platinum 250 3G (3.500 libras/ 4.750 euros/ 5.250 dólares) y los altavoces de pie insignia Platinum 300 3G (11.500 libras/ 14.000 euros/ 15.500 dólares).

Se trata de la primera gama que incorpora oficialmente el nuevo tweeter MPD III de la compañía (el transductor de altas frecuencias de diafragma microplateado de tercera generación, por favor), que se presentó a principios de este año como parte del impresionante prototipo Concept 50 de la compañía. Su objetivo es reducir la distorsión (la más baja de la historia de Monitor Audio, por cierto) y aplanar la respuesta en frecuencia, al tiempo que mejora el escenario sonoro y la sensibilidad. El resultado promete ser un sonido más amplio, más claro y más consistente.

Por supuesto, eso no es todo. También hay transiciones más suaves entre las gamas de frecuencias gracias a la mejora de los transductores de rango medio, una tecnología de conos más fuerte para un rendimiento más preciso bajo presión y cruces refinados para un sonido más controlado en todo el espectro, por no hablar de las nuevas cajas para garantizar que las vibraciones se detengan en su camino. Se trata de un equipo impresionante, por no decir otra cosa, y a ese precio, es de esperar que así sea.

La gama completa de la Platinum Series 3G estará disponible en diciembre, y se ofrecerá en los colores Piano Black, Piano Ebony y Pure Satin White.

Escrito por Verity Burns.