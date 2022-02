Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netflix hat eine neue Funktion eingeführt: Die Möglichkeit, Shows und Filme manuell aus Ihrer Zeile „Weiter ansehen“ zu löschen.

So geht's – plus alles, was Sie wissen müssen.

Die meisten Streaming-Dienste haben eine Version der Netflix-Zeile „Weiterschauen“. Es ist eines der ersten Dinge, die Sie sehen, wenn Sie Netflix auf Ihrem Fernseher, Telefon oder Laptop öffnen. In einer Zeit, in der es Millionen von Dingen gibt, die über Dutzende von Streaming-Apps gestreamt werden können, hilft Ihnen eine Zeile „Weitersehen“, um Filme, Shows und Dokumentationen, die Sie zuvor begonnen haben und beenden müssen, einfach fortzusetzen.

Sie können endlich die Filme, Shows und Dokumentationen loswerden, die Sie nie mit Binge-Watching beendet haben und die die Zeile „Weiter ansehen“ Ihrer Netflix-Benutzeroberfläche für immer überladen haben. Es gibt Ihnen und allen anderen im Grunde ein wenig mehr Kontrolle darüber, was Sie sehen, wenn Sie Netflix zum ersten Mal öffnen, und es ermöglicht Ihnen, Dinge zu verbergen, die Sie möglicherweise gestartet haben, die Sie nicht mochten und die Sie nie wieder sehen möchten.

Die neue Funktion ist bereits in den Web-, Mobil- und TV-Apps von Netflix verfügbar.

Um einen Titel zu entfernen, müssen Sie ihn nur in der Zeile auswählen und nach unten zur neuen Option „ Aus Weitersehen entfernen “ scrollen. Einmal auswählen, um es zu entfernen; zweimal auswählen, um das Entfernen schnell rückgängig zu machen.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Britta O'Boyle.