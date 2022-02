Jack Ryan Staffel 3: Wie man zuschaut, was zu erwarten ist und wie man aufholt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jack Ryan war ein Hit für Amazon Video . Es basiert auf Tom Clancys bekanntestem Protagonisten, Jack Ryan, einem CIA-Analysten, der von seinem Schreibtischjob abgezogen und in die Action hineingedrängt wird.

Jack Ryan, ein widerstrebender Held, protestiert oft, dass er eher ein Analyst als ein Außendienstagent ist, und das verleiht Ryan einen verletzlichen Charme und passt zu den politischen Neigungen von Clancys Thrillern; Ryan ist schlauer als stark und das hat ihn schon immer zu einer beliebten Figur gemacht.

Staffel 1 von Jack Ryan wurde 2018 ausgestrahlt und war ein Vorzeigetitel für Amazon, da es einer der ersten war, der Dolby Atmos und Dolby Vision auf der Plattform anbot. Staffel 2 wurde 2019 ausgestrahlt, daher war das Warten auf Staffel 3 lang.

Hier ist alles, was Sie über Jack Ryan Staffel 3 wissen müssen, mit ein paar Details, die sich zu Staffel 4 herauskristallisieren.

Der Veröffentlichungstermin für Staffel 3 wurde nicht bekannt gegeben. Es wurde bestätigt, dass die Produktion abgeschlossen ist, aber es gibt kein Datum für den Beitritt zur Plattform.

Es gibt einen losen „Q2 2022“-Vorschlag für den Zeitplan, daher könnte er in den nächsten Monaten auf Amazon Video erscheinen.

Jack Ryan ist exklusiv bei Amazon erhältlich und steht Prime-Mitgliedern zur Verfügung, die es auf Prime Video streamen können. Es gibt eine 30-Tage-Testversion, wenn Sie es noch nie verwendet haben.

Frühere Staffeln können auch auf Prime Video angesehen werden.

Es gibt keinen offiziellen Trailer für Staffel 3. Wir erwarten, dass dieser erscheint, wenn das Veröffentlichungsdatum bestätigt wird.

Die vorherigen Staffeln von Jack Ryan liefen sequentiell von einer zur nächsten und wir wissen, dass wir die Rückkehr von John Krasinski als Ryan, Wendell Pierce als James Greer und Abbie Cornish als Cathy Mueller sehen werden. Es wurde bestätigt, dass Betty Gabriel als Elizabeth Wright, Chief of Station, in die Besetzung aufgenommen wird.

In Staffel 3 wird Jack Ryan in die Verschwörung verwickelt, die er untersucht, und sieht die Hauptfigur auf der Flucht vor der CIA und denen, die er untersucht hat. Die Action spielt sich in ganz Europa ab – mit einer Reihe von Drehorten, die während der Dreharbeiten durch soziale Beiträge bestätigt wurden. Ryan versucht erneut, die Welt vor Konflikten zu retten, aber diesmal ist er auch im Bild.

Eine weitere Mission steht am Horizont. Wohin in Europa würdet ihr #JackRyan gerne reisen sehen? – Jack Ryan (@jackryanamazon) 24. Juni 2021

Wie bei den vorherigen Staffeln gibt es außer den Charakteren keine Verbindung zu den ursprünglichen Tom Clancy-Büchern. Derzeit gibt es keine Verbindung zu anderen Filmen im Ryanverse , obwohl spekuliert wird, dass eine Verbindung durch einen zukünftigen Rainbow Six-Film hergestellt werden könnte.

Es wird erwartet, dass es acht Episoden geben wird. Die Dauer jeder Episode ist unterschiedlich, aber sie dauern im Durchschnitt jeweils etwa 50 Minuten.

Es ist nicht bekannt, ob diese alle auf einmal oder wöchentlich veröffentlicht werden.

Ja, Jack Ryan Staffel 4 wurde offiziell bestätigt – zusammen mit einem der neuen Stars für die Show, Michael Peña. Die genaue Rolle, die Peña spielen wird, ist derzeit nicht bekannt und wir haben nicht viel über die Handlung für Staffel 4 gehört.

Wir wissen, dass Ryan, Greer und Mueller zurückkehren werden.

Er ist beschäftigt geblieben. #JackRyan wird für Staffel 4 zurückkehren. pic.twitter.com/yUyIX0KenA – Jack Ryan (@jackryanamazon) 14. Oktober 2021

