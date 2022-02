Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit der neuen Show Reacher von Amazon Prime, die die Hauptfigur von Jack Reacher neu besetzt, wurden die Dinge für diejenigen, die von Lee Childs hervorragenden Büchern wegkommen und eine Bildschirmversion seiner komplizierten Handlungen sehen wollten, etwas komplizierter.

Hier führen wir Sie durch die wichtigsten Details, die Sie wissen müssen, wie Sie die Show sehen können, wie sie mit den Tom Cruise-Filmen interagieren und ob weitere Staffeln auf den Plan treten.

Die neue TV-Show wird am 4. Februar 2022 auf Amazon Prime Video veröffentlicht , steht also kurz bevor.

Das bedeutet, dass Sie unabhängig von Ihrem Standort einfach eine Amazon Prime Video-Mitgliedschaft oder eine Testversion abschließen können, um Zugriff auf Prime Video zu erhalten und die Staffel ohne zusätzliche Kosten ansehen zu können.

Die große Sache zu verstehen ist, dass die Amazon-Show ein kompletter Neustart der Figur ist – es gibt keine Kontinuität zwischen den beiden Tom-Cruise-Filmen Jack Reacher und Jack Reacher: Never Go Back, von denen der letzte 2016 veröffentlicht wurde.

Tom Cruises Besetzung war bekanntermaßen umstritten, da er trotz seiner umfangreichen Actionfilmerfahrung ein bemerkenswert kleiner Mann ist und Jack Reacher in den Büchern als praktisch riesig und blond beschrieben wird.

Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie sich jetzt alle Anpassungen ansehen möchten, dies im Grunde in zwei Teilen tun können:

Schauen Sie sich zuerst die beiden Tom-Cruise-Filme an, beginnend mit Jack Reacher und dann weiter zu Never Go Back.

Dann können Sie zur neuen Amazon-Serie übergehen, die Alan Ritchson in der Titelrolle gecastet hat.

Lee Child hat eine ganze Reihe von Jack-Reacher-Romanen geschrieben, die sich alle im Großen und Ganzen um seinen Helden drehen, der in einer Stadt ankommt, herausfindet, dass etwas sehr Falsches passiert, und versucht, es mit oft brutalen Mitteln wieder gut zu machen.

Die beiden Tom-Cruise-Filme basierten auf den Büchern der mittleren Serie One Shot und Never Go Back, obwohl sie ein wenig mit der Handlung spielten.

Die neue TV-Serie auf Amazon basiert auf Killing Floor, dem ersten Reacher-Roman , und nimmt ein langsameres Tempo, um das Buch in acht Folgen durchzugehen, wobei für bestimmte Sequenzen etwas mehr Zeit aufgewendet wird.

Es ist noch früh für die Amazon Prime-Show – wie bei den Shows jedes Streaming-Dienstes werden es die Zuschauerzahlen sein, die bestimmen, ob mehr davon gemacht wird.

Wir hoffen, dass es mehr Auflagen bekommt, da der Backkatalog der Reacher-Bücher einige wirklich gut gemachte Handlungsstränge enthält, die Wendungen und Spannung bieten, aber nichts ist garantiert.

Schreiben von Max Freeman-Mills.