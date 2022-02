Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Yellowstone, das Ranch-Drama mit Kevin Costner in der Hauptrolle, wurde für ViacomCBS-Paramount Network um eine fünfte Staffel verlängert. Die Serie hatte rekordverdächtige Aufrufe für ihr Finale, das im vergangenen Januar ausgestrahlt wurde und insgesamt über 10 Millionen Zuschauer anzog. Bei dieser Art von Erfolg war es eine Selbstverständlichkeit, dass die Familie Dutton für eine weitere Saison zurückkehren würde.

squirrel_widget_4261447

Yellowstone konzentriert sich auf den Viehzüchter John Dutton aus Wyoming, einen Homesteader in sechster Generation und Vater von vier Kindern. Sein Besitz ist die größte Ranch in den USA – mit einer expandierenden Stadt, einem Indianerreservat und Amerikas erstem Nationalpark an seinen Grenzen. Die Familie Dutton versucht ständig, die Ranch vor korrupten Politikern und Konzernen sowie landraubenden Entwicklern zu schützen.

Yellowstone wurde von Taylor Sheridan mit John Linson geschaffen.

Beide sind ausführende Produzenten neben Art Linson, Kevin Costner, David C. Glasser, Bob Yari und Stephen Kay.

Costner führt auch die Besetzung an. Zu den Gaststars der fünften Staffel gehören Jen Landon und Kathryn Kelly, die beide zu Stammgästen der Serie aufgestiegen sind. Zu den wiederkehrenden Stars gehören Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little, Ryan Bingham und Gil Birmingham.

Kevin Costner als John Dutton

Luke Grimes als Kayce Dutton

Kelly Reilly als Bethany Dutton

Wes Bentley als Jamie Dutton

Cole Hauser als Rip Wheeler

Kelsey Asbille als Monica Long Dutton

Brecken Merrill als Tate Dutton

Jefferson White als Jimmy Hurdstrom

Gil Birmingham als Chief Thomas Rainwater

Forrie J. Smith als Lloyd Pierce

Denim Richards als Colby Mayfield

Ian Bohen als Ryan

Ryan Bingham als Walker

Finn Little als Carter

Während ViacomCBS im Februar 2022 grünes Licht für die fünfte Staffel gab, muss noch ein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben werden. Die Produktion der fünften Staffel soll im Mai 2022 beginnen.

Dies sind Ihre verschiedenen Streaming-Optionen ...

Die kommende fünfte Staffel von Yellowstone wird in den USA auf Paramount Network verfügbar sein. Das Drama ist nicht auf Paramount+ verfügbar.

Es gibt noch kein Wort darüber, wann die Yellowstone-Serie in Großbritannien ausgestrahlt wird.

Aber Paramount+ wird voraussichtlich 2022 über Sky-Plattformen ins Land kommen, also wird es vielleicht dann und dort zum Streamen verfügbar sein.

Yellowstone erhielt grünes Licht von Kevin Kay, einem ehemaligen leitenden Angestellten von Spike TV, der am ViacomCBS-eigenen Paramount Network arbeitete. Es wird intern von MTV Entertainment Studios und 101 Studios produziert.

In den USA können die ersten drei Staffeln von Yellowstone jedoch nur über den Streaming-Dienst Peacock von NBCUniversal gestreamt werden. Die vierte Staffel ist im Paramount Network verfügbar – aber unter einer Kabel-Login-Paywall. Das liegt daran, dass ViacomCBS keine Streaming-Rechte an Yellowstone hat, obwohl es den Streaming-Dienst Paramount+ besitzt. Daher möchte es wahrscheinlich, dass der alte Lizenzvertrag für Inhalte von NBCUniversal zurückgefordert wird. Der Vertrag, der unterzeichnet wurde, bevor Viacom und CBS fusionierten und bevor CBS All Access zu Paramount+ wurde, sieht vor, dass Yellowstone exklusiv auf Peacock streamt.

Berichten zufolge versuchen Führungskräfte von ViacomCBS, diese Rechte zurückzukaufen.

In der Zwischenzeit knüpfen sie an den Erfolg von Yellowstone an: Mit Sheridans Yellowstone-Prequel, 1883, das kürzlich im Streaming-Dienst debütierte, fahren sie die Fans zu Paramount+.

Für die fünfte Staffel gibt es keine Trailer. Aber Sie können sich unten ein Yellowstone-Video hinter den Kulissen der Serie ansehen.

BTS Sehen Sie sich Yellowstone mit Kevin Costner, Taylor Sheridan und mehr an! | Überragendes Netzwerk

Um sich auf die fünfte Staffel von Yellowstone vorzubereiten, sehen Sie sich die ersten vier Staffeln von Yellowstone an. Sie streamen auf Peacock , dem Streaming-Dienst von NBCUniversal. Jede Staffel ist auch über Amazon Prime Video erhältlich, oder Sie können die Serie auf DVD kaufen, wenn Sie lieber eine physische Kopie besitzen.

squirrel_widget_6464331

Das Dutton-Universum wird um nicht eine, sondern zwei Spin-off-Serien erweitert. Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan gab letztes Jahr bekannt, dass es zwei Shows geben würde. Eines davon ist 1883 (siehe Pocket-Lints Anleitung zum Ansehen dieser Prequel-Serie hier ). Die andere Serie ist Yellowstone 6666, die am 4. März 2022 auf Paramount+ erscheinen wird . Hier ist die vollständige Zusammenfassung von 6666:

„Gegründet, als die Comanchen noch Westtexas regierten, ist keine Ranch in Amerika mehr von der Geschichte des Westens durchdrungen als die 6666. Immer noch in Betrieb wie zwei Jahrhunderte zuvor und eine ganze Grafschaft umfassend, ist die 6666 der Ort, an dem die Rechtsstaatlichkeit und Die Gesetze der Natur verschmelzen an einem Ort, an dem das Gefährlichste das Nächste ist ... Der 6666 ist ein Synonym für das gnadenlose Bestreben, die besten Pferde und Nutztiere der Welt zu züchten und letztendlich Weltklasse-Cowboys geboren und geboren zu werden Die Serie wird als Executive Producer von Sheridan, John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle und Bob Yari produziert.“

Was ist das beste Streaming-Gerät für Ihren Fernseher? Unsere Top-Empfehlung ist der Amazon Fire TV Stick 4K Max . Ebenfalls hervorragend sind der Google Chromecast mit Google TV , der Roku Express 4K , der Apple TV 4K und der Amazon Fire TV Stick .

Schreiben von Maggie Tillman.