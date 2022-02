Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Super Bowl ist wieder da, und das bedeutet, dass eine Vielzahl von Anzeigen mit großem Budget von unzähligen Unternehmen, einschließlich der Technologiegiganten, das größte Sportereignis des Landes nutzen, um ihre Produkte zu präsentieren. In diesem Jahr treten die Rams am 13. Februar gegen die Bengals an. Aber wen interessiert das? Wir sind wegen der wahnsinnig teuren Werbespots hier, die während des großen Spiels ausgestrahlt werden.

Während einige Unternehmen bereits damit begonnen haben, ihren gesamten Super Bowl-Werbespot online zu veröffentlichen, rollen andere nur kurze Teaser aus, um die Aufregung zu steigern. Wir haben die besten unten zusammengefasst.

Big Game Commercial von Amazon: Mind Reader (Werbung)

Gwyneth Paltrow Big Game Teaser | Uber Don't Eats kommt am 13.02.22 (Teaser)

Etwas Elektrisches braut sich zusammen | BMW USA x Arnold Schwarzenegger (Teaser)

„Viel gemeinsam“ Demi Moore und Mila Kunis Highschool-Reunion (Werbung)

‚Idris ruft seine legendären Sprecher um Rat‘ (Teaser)

„Fragen“ mit Megan Thee Stallion (Teaser)

„Pfotenabdrücke“ mit Charlie Puth (Teaser)

'Was tun wir?' mit Seth Rogen und Paul Rudd (Teaser)

„Road to Super Bowl LVI“ mit Mannings, Jerome Bettis, Terry Bradshaw und Victor Cruz (Werbung)

„Evil Laugh“ mit Hannah Waddingham (Teaser)

Sam's Club VIP Super Bowl LVI (56) Werbespot (Teaser)

Nissan präsentiert: Thrill Driver (Werbung)

Robo-Hund-Teaser | Der vollelektrische Kia EV6 (Teaser)

Smoke Turkeys mit BIC EZ Reach Lighter, Snoop Dogg und Martha Stewart (Teaser)

Squarespace x Zendaya Big Game (Teaser)

Der Super Bowl ist für Sonntag, den 13. Februar 2022 geplant, mit Anpfiff um 18:30 Uhr Eastern Time.

Das ist Super Bowl LVI oder Super Bowl 56.

Das SoFi-Stadion in Inglewood, Kalifornien, wird zum ersten Mal den Super Bowl ausrichten.

Die Cincinnati Bengals spielen im Super Bowl LVI gegen die Los Angeles Rams.

Die Bengals haben in der regulären Saison 10 zu 7 gewonnen, zum ersten Mal seit 2015 die AFC North gewonnen und sich in den AFC-Playoffs den vierten Platz gesichert. Sie besiegten die Las Vegas Raiders (26 bis 19) in der Eröffnungsrunde, besiegten dann die Tennessee Titans (19 bis 16) und die Kansas City Chiefs (27 bis 24), um den Super Bowl zu erreichen. Die Los Angeles Rams waren nach einer regulären Saison von 12 zu 5 und einem NFC West-Titel auch die Nummer 4 in den NFC-Playoffs. Die Rams besiegten die Arizona Cardinals (34 zu 11), die Tampa Bay Buccaneers (30 zu 27) und die San Francisco 49ers (20 zu 17), um den Super Bowl zu erreichen.

Die Bengals haben zweimal im Super Bowl gespielt und beide Male gegen die 49ers verloren: 26 zu 21 im Super Bowl XVI im Jahr 1982 und 20 zu 16 im Super Bowl XXIII im Jahr 1989.

Inzwischen haben die Rams vier vorherige Super Bowl-Auftritte, von denen sie nur einen gewonnen haben. Sie gewannen 23 zu 16 gegen die Titans im Super Bowl XXXIV im Jahr 2000; aber sie verloren 31 zu 19 gegen die Pittsburgh Steelers im Super Bowl XIV im Jahr 1980, 20 zu 17 gegen die New England Patriots im Super Bowl XXXVI im Jahr 2002 und 13 zu 3 gegen die Patriots im Super Bowl LIII im Jahr 2019.

Schreiben von Maggie Tillman.