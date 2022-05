Beliebte Channel 4-Sendungen werden auf YouTube verfügbar sein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der britische Fernsehsender Channel 4 hat angekündigt, dass er mehr als tausend Stunden seines TV-Katalogs in voller Länge auf YouTube zur Verfügung stellen wird, so dass man sie kostenlos online ansehen kann.

Das Angebot wird neben Reality-TV-Sendungen wie SAS: Who Dares Wins auch Talkshows wie 8 out of 10 Cats umfassen. Der Clou für Channel 4 ist jedoch, dass vor und wahrscheinlich auch während der Sendungen Werbung geschaltet wird.

Diese werden vermutlich programmatisch über die YouTube-Plattform geschaltet und könnten eine ganz neue Einnahmequelle für einen Sender darstellen, der unter dem öffentlichen Druck der britischen Regierung steht, mehr Geld zu verdienen.

Channel 4 hat die wesentlich jüngere Zielgruppe, die YouTube im Vergleich zum Fernsehen bedient, als weiteren wichtigen Grund für den Deal genannt, in der Hoffnung, dass die Marke dadurch für jüngere Nutzer vertrauter wird.

Die TV-Sendungen, die hochgeladen werden, sollten auch nicht zu alt sein - Channel 4 hat gesagt, dass bestimmte Sendungen 30 Tage nach ihrer Ausstrahlung auf YouTube hochgeladen werden, was darauf hindeutet, dass es eine praktikable Möglichkeit sein könnte, relativ aktuelle Sendungen nachzuholen, die man vielleicht verpasst hat.

DerYouTube-Kanal von Channel 4 ist das angenommene Ziel für die Sendungen, also behalten Sie ihn im Auge, wenn Sie gerne online fernsehen möchten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.