(Pocket-lint) - Haben Sie jemals auf Ihren schwarzen Fernseher geschaut und sich gewünscht, dass er in Ihrem Wohnzimmer weniger aufdringlich aussieht? Stellen Sie es sich stattdessen als Glasscheibe vor. Nun, Xiaomi hat das getan. Während seines 10-jährigen Jubiläums kündigte das Unternehmen einen transparenten Fernseher namens Mi TV Lux OLED Transparent Edition an .

Der neue Fernseher sieht im ausgeschalteten Zustand wie durchsichtiges Glas aus. Das Bild auf dem transparenten 55-Zoll-Display scheint "in der Luft" zu schweben, sagte Xiaomi und verschmolz "virtuell und real, um ein beispielloses visuelles Erlebnis zu schaffen". Es bietet außerdem eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, eine Farbtiefe von 10 Bit und eine Reaktionszeit von 1 ms.

Schauen Sie sich einige Pressebilder von Xiaomi an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die transparente Mi TV Lux OLED Edition funktioniert und aussieht:

Die Mi TV LUX OLED Transparent Edition ist ein Kunstwerk und verfügt über einen 5,7 mm dünnen rechteckigen Bildschirm und eine runde Basis. Es läuft auf einer benutzerdefinierten Version von Xiaomis MIUI, bei der die Benutzeroberfläche - einschließlich der Startseite, Einstellungen, Meine App - speziell für einen transparenten Bildschirm optimiert wurde.

Die Mi TV Lux OLED kostet 49.999 Yuan (ca. 7.200 US-Dollar), wenn sie am 16. August in China in den Handel kommt. Wir vermuten, dass es nicht bald eine globale Veröffentlichung geben wird, wenn überhaupt.

