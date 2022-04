Du kannst Halo: The Series jetzt auf YouTube ansehen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die erste Folge von Halo: The Series ist jetzt kostenlos auf YouTube zu sehen.

Die letzte Woche gestartete neunteilige Live-Action-Serie ist normalerweise exklusiv für Paramount+, aber der Streaming-Dienst bietet die gesamte Premiere kostenlos an, in der Hoffnung, neue Abonnenten zu gewinnen.

Leider ist dies nur für US-Zuschauer relevant. Paramount+ ist in Großbritannien noch nicht verfügbar (es wird in den kommenden Monaten auf Sky Q und Sky Glass verfügbar sein), und obwohl der Dienst in einigen anderen Ländern wie Kanada, Australien und den nordischen Ländern angeboten wird, ist die kostenlose Episode dort nicht verfügbar.

In der Tat gibt es derzeit keine autorisierte Möglichkeit, Halo: The Series im Vereinigten Königreich zu sehen. Wenn Sie die kostenlose Episode jedoch außerhalb der USA ansehen möchten, können Sie dies mit einem VPN tun. Sehen Sie sich hier unsere praktische Übersicht der besten VPN-Dienste an.

Die YouTube-Version der Serie finden Sie oben auf dieser Seite, wenn Sie sie sehen können.

Im Mittelpunkt von Halo: The Series steht der Master Chief - John-117 - der von Pablo Schreiber (Orange is the New Black) gespielt wird. Natascha McElhone aus Designated Survivor spielt die Rolle der Doktorin Catherine Halsey, während Jen Taylor ihre Rolle als Cortana wieder aufnimmt - eine Rolle, die sie schon in der gesamten Spielereihe gespielt hat.

Wenn Sie den Film sehen können, können Sie ihn derzeit auf Paramount+ streamen.

