Erscheinungsdatum der Halo-TV-Serie, Anleitung zum Ansehen, Trailer und mehr

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach einem halben Jahrzehnt der Entwicklungshölle steht eine Halo-TV-Serie kurz vor der Tür.

Ab März 2022 wird die Show exklusiv für Paramount+ sein und wir werden jetzt mit Trailern verwöhnt, um unseren Appetit anzuregen.

Hier finden Sie alles, was Sie über die Halo-Live-Action-Show wissen müssen.

Paramount+ hat bestätigt, dass Halo: The Series am 24. März 2022 Premiere feiern wird.

Die Serie ist exklusiv für Paramount+ in den USA und anderen Regionen, in denen der Streaming-Dienst tätig ist.

squirrel_widget_4261447

Das bedeutet, dass es in Großbritannien auf Sky verfügbar sein wird, wobei Paramount+ dieses Jahr auf den Plattformen des Senders – Sky Q und Sky Glass – verfügbar sein wird.

Die offizielle Bestätigung der Anzahl der Folgen steht noch aus.

Die Serie wurde ursprünglich von Showtime für 10 Folgen in Auftrag gegeben, aber seit Paramount+ sie aufgenommen hat, scheint sie auf neun Folgen gekürzt worden zu sein – wie auf IMDB aufgeführt.

Obwohl die neue Halo-TV-Serie zweifellos die größte und teuerste Live-Action-Adaption sein wird, wird sie nicht die erste sein.

In der Vergangenheit gab es tatsächlich drei bemerkenswerte Versuche, Halo auf die kleine Leinwand zu bringen.

Der erste erschien 2007, als der ursprüngliche Entwickler Bungie mit Regisseur Neill Blomkamp (District 9) zusammenarbeitete, um ein Trio von Live-Action-Kurzfilmen unter dem gemeinsamen Namen Halo: Landfall zu erstellen. Sie wurden damals online veröffentlicht, um Halo 3 zu promoten.

Der zweite große Versuch erschien 2012 als Webserie mit fünf Folgen namens Halo 4: Forward Unto Dawn. Jede Episode dauerte 15 Minuten und die Serie ist heutzutage schwer aufzuspüren. Es wurde eine Zeit lang von Netflix gehostet, aber das ist nicht mehr der Fall.

Schließlich wurde eine weitere Serie mit fünf Episoden erstellt, die 2014 mit der Master Chief Collection auf Xbox One veröffentlicht wird. Halo: Nightfall hatte die bisher besten Produktionswerte und kann jetzt im Xbox Store gekauft oder gemietet werden.

Die neue Show konzentriert sich hauptsächlich auf John-117, auch bekannt als Master Chief, der von Pablo Schreiber (Orange is the New Black) gespielt wird. Natascha McElhone von Designated Survivor spielt die Rolle von Doctor Catherine Halsey, während Jen Taylor ihre Stimme als Cortana wiederholt – eine Rolle, die sie während der gesamten Spielreihe gespielt hat.

Der vielleicht bedeutendste Regisseur der Crew ist Otto Bathurst, der wahrscheinlich am besten für seine preisgekrönte Arbeit an Peaky Blinders bekannt ist.

Ein vollständiger Trailer wurde am 30. Januar 2022 von Paramount+ und Steven Spielbergs Amblin Entertainment veröffentlicht. Sie können ihn unten sehen.

Zuvor wurde im Dezember letzten Jahres während der The Game Awards ein First-Look-Trailer für die Halo-Serie vorgestellt.

Sie können auch einige Teaser sehen, die vom offiziellen Twitter-Account der Show gepostet wurden, darunter dieser:

Schreiben von Rik Henderson.