So kündigen Sie HBO Max ganz einfach in fünf Schritten

(Pocket-lint) - Sie wollen also in den Wintermonaten Ihr Streaming-Budget einschränken. Wir verstehen das. Heizöl kostet eine Menge, ebenso wie Lebensmittel. Wenn HBO Max in den kommenden Monaten möglicherweise auf der Kippe steht, erfahren Sie hier, wie Sie es kündigen können. Das ist der schnellste und einfachste Weg, solange Sie sich daran erinnern können, wo Sie den Video-Streaming-Dienst zuerst abonniert haben.

Wer stellt Ihnen HBO Max in Rechnung?

Um Ihr HBO Max-Abonnement zu kündigen, müssen Sie zunächst herausfinden, wo Sie sich für ein HBO Max-Konto angemeldet haben oder wer Ihnen den Dienst in Rechnung stellt.

HBO Max-Abonnements sind über HBO Max selbst oder über Drittanbieter erhältlich (je nachdem, wo Sie sich angemeldet haben oder wer Ihnen HBO Max in Rechnung stellt). Möglicherweise haben Sie sich zum Beispiel über die HBO Max für iOS-App, die HBO Max für Android-App oder sogar die HBO Max für Samsung TV-App für HBO Max angemeldet. Wenn dies der Fall ist, läuft Ihr Abonnement über diese jeweiligen Drittanbieter.

So finden Sie heraus, wer Ihnen HBO Max in Rechnung stellt

Um herauszufinden, wer Ihnen HBO Max in Rechnung stellt, gehen Sie zu HBOMax.com und dann:

Telefon oder Tablet: Tippen Sie auf Ihr Profil (oben rechts), dann auf das Symbol Einstellungen und tippen oder scrollen Sie zu Abonnement.

Tippen Sie auf Ihr Profil (oben rechts), dann auf das Symbol Einstellungen und tippen oder scrollen Sie zu Abonnement. Computer: Wählen Sie Ihr Profil (oben rechts), dann Einstellungen und suchen Sie nach Abonnement.

Wählen Sie Ihr Profil (oben rechts), dann Einstellungen und suchen Sie nach Abonnement. TV-Gerät: Wählen Sie das Symbol "Einstellungen" und dann "Konto".

Dort finden Sie heraus, über wen Ihr Abonnement abgerechnet wird (nur bei Profilen für Erwachsene verfügbar). Diese Informationen sollten auch auf Ihrem Kontoauszug zu finden sein, oder Sie können Ihren TV-Anbieter fragen, ob er Ihnen Gebühren berechnet.

Wie Sie HBO Max kündigen

Sobald Sie herausgefunden haben, wer Ihnen HBO Max in Rechnung stellt, können Sie den Dienst kündigen. Ihr Abonnement verlängert sich automatisch, bis Sie es kündigen. Um eine Belastung zu vermeiden, weist Warner Bros Discovery darauf hin, dass Sie einige Tage vor Beginn des nächsten Abrechnungszyklus Zeit haben, Ihr Abonnement zu kündigen. Wenn Sie Ihr Abonnement kündigen, können Sie bis zum Ende des Abrechnungszeitraums weiter streamen.

HBO Max

Wenn Sie HBO Max direkt über HBO Max abonniert haben, gehen Sie auf Ihrem Computer wie folgt vor:

Gehen Sie auf Ihrem Computer zu HBOMax.com und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Wählen Sie Ihr Profil (oben rechts), wählen Sie dann Einstellungen und suchen Sie Abonnement. Wählen Sie Manage Subscription. Haben Sie die Option Abonnement verwalten nicht? Beachten Sie, über wen Ihr Abonnement abgerechnet wird. Wählen Sie Abonnement kündigen. Bestätigen Sie Ihre Kündigung und notieren Sie sich das Ablaufdatum.

Jetzt haben Sie HBO Max in fünf Schritten gekündigt!

Rechnungssteller von Drittanbietern

Wenn Sie HBO Max über einen Drittanbieter abonniert haben, variieren die Kündigungsschritte je nach Anbieter. Warner Bros. Discovery hat praktische Support-Seiten für einige beliebte Drittanbieter. Um herauszufinden, wie Sie Ihr Abonnement kündigen können, suchen Sie Ihren Abrechnungsanbieter unten:

Wie viel kostet HBO Max?

Nach monatelangen Ankündigungen hat HBO im Juni 2021 seinen werbefinanzierten Streaming-Tarif für HBO Max eingeführt.

Der neue Tarif ist 5 Dollar günstiger als der normale Tarif und kostet in den USA nur 10 Dollar pro Monat. Man darf nicht vergessen, dass HBO von Anfang an auf ein werbefreies Programmerlebnis abzielte, weshalb sich viele gefragt haben, wie der Sender plötzlich Werbung einbauen will. Die Verantwortlichen versprechen "ein elegantes, geschmackvolles Werbeerlebnis, das große Erzählungen respektiert".

Diejenigen, die sich für das günstigere Abonnement entscheiden, erhalten nicht nur die neue "geschmackvolle" Werbung von HBO Max, sondern auch weniger Premium-Funktionen. Die Qualität des Video-Streamings wird auf 1080p beschränkt, während 4K-Streaming dem regulären Tarif vorbehalten bleibt. Außerdem können einige Titel nicht offline angesehen werden, und selbst Filmpremieren am selben Tag sind nur für Abonnenten des regulären Tarifs verfügbar.

Abonnenten des werbefinanzierten Tarifs werden diese Titel später sehen können, sie müssen nur Monate nach dem Ende der Kinofilmzeit in den USA warten. Die Abonnenten des werbefinanzierten Tarifs haben jedoch Zugang zu den HBO Max Originals.

