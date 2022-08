Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Elvis hat kürzlich 250 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt und ist damit das zweitgrößte Biopic aller Zeiten hinter Bohemian Rhapsody. Jetzt, in der siebten Woche der Veröffentlichung, hat uns Warner Bros. mit seinem VOD-Debüt verwöhnt.

Hier erfahren Sie, wie Sie sich Elvis ansehen können und ob der Film bereits auf Amazon Prime Video zum Streamen oder Ausleihen verfügbar ist . Wir haben auch Details über die Handlung des Films bereitgestellt und das Ganze mit einigen Trailern abgerundet. Viel Spaß!

Elvis ist ein Biopic aus dem Jahr 2022 unter der Regie von Baz Luhrmann, der auch das Drehbuch zusammen mit Sam Bromell, Craig Pearce und Jeremy Doner geschrieben hat. Der Film folgt dem Leben von Elvis Presley, dem King of Rock n Roll, wird aber aus der Perspektive seines korrupten Managers Colonel Tom Parker erzählt. In der Hauptrolle ist Austin Butler zu sehen, Tom Hanks spielt Parker. Sie sehen Elvis' Aufstieg zum Ruhm, seine komplizierte Beziehung zu seinen Eltern, seinem Manager und seiner Frau sowie 20 Jahre seines Lebens im Superstar-Status auf der Leinwand. Ein Muss für Elvis-Fans, Musikliebhaber und alle, die ein gutes Musikdrama mögen.

Lisa Marie Presley findet, dass Butler für seine Darstellung ihres Vaters Elvis einen Oscar gewinnen sollte. Sie schrieb auf Twitter, er sei "nichts weniger als spektakulär. Absolut exquisit. Austin Butler hat das Herz und die Seele meines Vaters auf wunderbare Weise kanalisiert und verkörpert". Sie fuhr fort: "Meiner bescheidenen Meinung nach ist seine Darbietung beispiellos und ENDLICH genau und respektvoll gemacht. (Wenn er dafür keinen Oscar bekommt, werde ich meinen eigenen Fuß essen, haha.)"

Elvis feierte seine Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes am 25. Mai 2022 und wurde in Australien am 23. Juni 2022 und in den USA am darauffolgenden Tag veröffentlicht.

Elvis kann seit dem 9. August 2022 digital ausgeliehen oder gekauft werden.

Warner Bros Pictures hat den Film produziert und besitzt die Vertriebsrechte, aber das bedeutet nicht, dass Sie ihn auf HBO Max streamen können. Stattdessen ist Elvis auf Amazon und anderen digitalen Plattformen auf Abruf zum Leihen oder Kaufen verfügbar.

Pocket-lint hat den neuesten Trailer für Elvis oben auf dieser Seite eingebettet. Der erste Trailer zum Film ist unten zu sehen.

Baz Luhrmann's ELVIS | Offizieller Trailer

Dann gefallen dir vielleicht unsere Anleitungen zur Filmreihenfolge:

Wir haben auch diese Gerüchte über kommende Filme:

Schreiben von Maggie Tillman.