(Pocket-lint) - RIP HBO Max und Discovery+. Wir haben euch kaum gekannt.

Vor zwei Jahren, zu Beginn der Pandemie, hat HBO HBO Now und HBO Go sowie die eigenständige HBO-App zusammengelegt und das geschaffen, was wir jetzt als HBO Max kennen. Es ist ein direkter Konkurrent von Disney+ und Paramount+ und bietet HBO-Filme, HBO Max-Originalprogramme und Inhalte verschiedener Film- und TV-Marken von WarnerMedia. Jetzt hat Warner Bros. Discovery überraschend angekündigt, dass es HBO Max im nächsten Jahr durch einen neuen Streaming-Dienst ersetzen wird (auch wenn das Gerücht bereits vor einigen Wochen online war). Aber das ist noch nicht alles: Discovery+ wird ebenfalls in diesen neuen Video-Streaming-Dienst integriert.

Im Folgenden erfahren Sie, was Sie über diese dramatische Veränderung im Streaming-Bereich wissen müssen.

Das ist nicht ganz klar. Die Tage der Marke sind gezählt, und der Dienst wird durch einen neuen ersetzt werden. Im Spätsommer 2022 tauchten erstmals Berichte darüber auf, dass HBO Max auf der Kippe steht. Während einer Telefonkonferenz am 3. August 2022 kündigte David Zaslav, CEO von Warner Bros Discovery, an, dass sowohl HBO Max als auch Discovery+ im Sommer 2023 durch einen neuen Dienst ersetzt werden. "HBO Max hat ein wettbewerbsfähiges Funktionsangebot, aber es gab Leistungs- und Kundenprobleme", sagte Zaslav und gab damit im Grunde zu, dass sein Flaggschiff-Streamingdienst bei großen Premieren wie Mayor of Easttown, Euphoria und Succession versagt hat.

Warner Bros. Discovery deutete daraufhin an, dass Discovery+ von einer besseren Technologie angetrieben wird und dies der Schlüssel zu seinem neuen Dienst sein wird.

Discovery+ startete Anfang 2022, hatte aber im März 2022 nur 24 Millionen Abonnenten. Im Vergleich dazu startete HBO Max im Mai 2022, und ein Jahr später hatte es Berichten zufolge 70 Millionen zahlende Abonnenten. Jüngsten Berichten zufolge hat es weltweit 77 Millionen Abonnenten. Während sich HBO Max auf HBO-Inhalte mit Drehbuch und Max-Originalprogramm konzentriert, konzentriert sich Discovery+ auf Inhalte ohne Drehbuch wie Reality-TV-Shows von Discovery-Marken. Seit der Fusion von WarnerMedia und Discovery im vergangenen Frühjahr wurde über eine Zusammenlegung von HBO Max und Discovery+ gesprochen. Nun sollen die beiden Dienste im Jahr 2023 zusammengelegt werden.

"Wir glauben, dass das Produkt großartig sein wird", sagte David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, während einer Telefonkonferenz am 3. August 2022.

Der Start ist derzeit für den Sommer 2023 geplant.

Warner Bros. Discovery hat noch keinen Namen für seinen neuen kombinierten Streaming-Dienst HBO Max und Discovery+ bekannt gegeben - geschweige denn, wie viel er kosten wird. In den USA kostet HBO Max jedoch 15 Dollar pro Monat für werbefreies Streaming oder 10 Dollar pro Monat für werbeunterstütztes Streaming. Discovery+ beginnt bei 4,99 Dollar pro Monat mit Werbung. Man kann davon ausgehen, dass der neue Dienst bis zu 20 Dollar pro Monat kosten könnte, aber das wäre einer der teuersten Streaming-Dienste, die es bisher gibt.

Inmitten all der Änderungen bei den Streaming-Diensten gab Warner Bros Discovery auch bekannt, dass die DCEU-Fernsehserie Batgirl eingestellt wurde. Die Serie war bereits gedreht worden und befand sich in der Postproduktion - aber nun wird sie weder auf DVD noch auf Streaming-Diensten erscheinen. Weitere Filme, die exklusiv für HBO Max gedreht wurden, wurden gleichzeitig aus dem Streaming-Dienst entfernt, obwohl sie weiterhin zum Kauf oder zur Miete verfügbar sind.

Schreiben von Maggie Tillman.