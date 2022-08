Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Batgril-Film wurde gestrichen. Obwohl er fast fertig war, soll er bei Testvorführungen auf negative Resonanz gestoßen sein, und Warner Bros. soll bereit sein, ihn als Steuerverlust abzuschreiben.

Das Studio hat beschlossen, den Film weder auf HBO Max - seinem ursprünglichen Ziel - noch in den Kinos zu zeigen, obwohl der fast fertige Film geschätzte 90 Millionen Dollar (74 Millionen Pfund) gekostet hat.

Die Regisseure Adil El Arbi und Bilall Fallah sind angeblich sprachlos, während die Hauptdarstellerin Leslie Grace auf Instagram schrieb, sie sei "stolz auf die Liebe, die harte Arbeit und die Absicht, die alle unsere unglaublichen Schauspieler und die unermüdliche Crew in diesen Film gesteckt haben".

Diese Entscheidung ist vielleicht noch verwirrender, wenn man bedenkt, dass der beliebte Batman der 80er Jahre, Michael Keaton, in die Rolle zurückkehrt - etwas, auf das wir uns hier bei Pocket-lint selbst gefreut haben.

Wenn man jedoch darüber nachdenkt, könnte diese Entscheidung, obwohl sie Warner teuer zu stehen kommt, die Rettung des DC-Filmuniversums sein (wenn es denn eines geben sollte).

Während Disney und Marvel mit ihrem sorgfältig verwalteten und strategisch geplanten Marvel Cinematic Universe das Kino- und TV-Streaming-Geschäft übernommen haben, hat Warner seine Superhelden wahllos auf die großen und kleinen Bildschirme geworfen, ohne auch nur einen Hauch von Kontinuität zu beachten.

Das Ergebnis sind einige hervorragende Filme - wie Joker, The Batman und The Suicide Squad -, aber auch viele Stümper. Der erste Suicide Squad, Batman vs. Superman und die ursprüngliche Fassung von Justice League haben in jüngster Zeit nicht gerade überzeugt.

Darüber hinaus erweckt die große Distanz zwischen den DC-Fernsehhelden und ihren Kinopendants den Eindruck, dass es keinen Denkprozess gibt, wenn es darum geht, Adaptionen der Triple-A-Lizenzen von Warner in Auftrag zu geben. Wir haben den Überblick verloren, wie viele Supermen und Batmen es schon gab und wie viele Nacherzählungen ihrer Ursprungsgeschichten. Und von The Flash wollen wir gar nicht erst anfangen.

Batgirl ist eine weitere Serie, die scheinbar aus einer Laune heraus in Auftrag gegeben wurde - hauptsächlich für HBO Max, aber ohne die Absicht, sie mit den aktuellen Plänen für die Batman-Verfilmung zu verknüpfen. Für uns könnte die Absage eine neue Zukunft für die Live-Action-Serien von DC Comics einläuten. Eine, die in der Lage ist, Marvel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.

Es wäre schon ein Anfang, die Fernsehserien mit den Filmen zu verknüpfen und andersherum.

Natürlich könnte es eine einfache finanzielle Entscheidung sein, Batgirl in den Müll zu werfen, nicht eine kreative. Berichten zufolge kam der Befehl von ganz oben, vom neuen CEO David Zaslav, und wurde von seinem Wunsch angetrieben, sich wieder auf Blockbuster-Filme für die Kinos zu konzentrieren, anstatt auf Streaming.

Dennoch ist dies eine Gelegenheit, die DCEU-Pläne neu zu überdenken und die Schlüssel zum Königreich an einen einzigen ausführenden Produzenten oder Showrunner zu übergeben, der es auf eine Art Kevin Feige leitet. Entweder das, oder wir können in den kommenden Jahren einen weiteren Batman-Film mit Chris Pine in der Hauptrolle oder Ähnlichem erwarten. Wir wissen, was wir vorziehen würden.

Schreiben von Rik Henderson.