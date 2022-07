Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Mit der baldigen Premiere von "House of the Dragon" fügt HBO alle acht Staffeln der Original-Serie "Game of Thrones" zu seinem Streaming-Dienst HBO Max in 4K mit Unterstützung für HDR 10, Dolby Vision und Dolby Atmos hinzu.

Diejenigen, die von der Serie besessen sind, wissen, dass House of the Dragon den blutigen Bürgerkrieg beschreibt, der nach dem Tod von Viserys I. ausbrach, der in der neuen HBO Max-Serie von Paddy Considine gespielt wird. Nach dem Tod seiner ersten Frau setzte Viserys seine älteste Tochter Rhaenyra als Erbin ein. Seine zweite Frau ist jedoch der Meinung, dass der Thron an ihre Söhne weitergegeben werden sollte. Es entsteht ein Konflikt zwischen diesen beiden Frauen, der jedes Haus in Westeros zwingt, sich für eine Seite zu entscheiden. Er fügt der Targaryen-Dynastie eine tödliche Wunde zu, deren Auswirkungen 170 Jahre später in der Originalserie Game of Thrones nachverfolgt werden können.

Die Originalserie, die 2011 auf HBO ausgestrahlt wurde, wird Ihnen auf jeden Fall helfen, sich auf House of the Dragon vorzubereiten. Die Vorgängerserie wird am 21. August 2022 auf HBO Max in denselben Premiumformaten ausgestrahlt.

Um Ihnen zu helfen und Zeit zu sparen, hat Pocket-lint eine Liste von vier Game of Thrones-Episoden zusammengestellt, die Sie unbedingt sehen müssen, damit Sie so gut wie möglich auf dem Laufenden sind. Zusätzlich zu diesen vier Episoden haben wir auch einige Lesetipps für Sie: Eine Novelle, eine Kurzgeschichte und ein pseudo-historisches Buch, alle von George RR Martin geschrieben. (Aus seiner Feder stammt die Fantasy-Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer, auf der Game of Thrones basiert.)

Schließlich empfehlen wir Ihnen, sich ein animiertes Special Feature aus der Original-Serie Game of Thrones anzusehen. Dazwischen sollten Sie sich auf all das Feuer und Blut vorbereiten, das in House of the Dragon auf Sie wartet.

squirrel_widget_4152470

Was man vor House of the Dragon sehen sollte

Grund: Du lernst alle Häuser von Westeros kennen.

House of Dragon spielt im Jahr 129 n. Chr., während Game of Thrones im Jahr 298 n. Chr. angesiedelt ist. Aber die Familien, aus denen die großen Häuser von Westeros bestehen, sind immer noch präsent. Obwohl die Serie 170 Jahre vor den Ereignissen der Originalserie spielt, haben die Familien meist die gleichen Prioritäten: Den Lannisters geht es um Geld, den Starks um ihre Ehre und den Targaryens um den Eisernen Thron. Es gibt zwar Ausnahmen, aber diese Ausnahmen sind aussagekräftiger.

Ein weiterer Grund, sich die Folge anzusehen, ist natürlich der erste Blick auf die Dracheneier, die Daenerys als Hochzeitsgeschenk erhält.

Der Grund: Drachen werden geboren.

Als Daenerys (gespielt von Emilia Clarke in Game of Thrones) im Finale der ersten Staffel ihre Eier ausbrütet, ist dies das erste Mal seit 150 Jahren, dass ein Drache geboren wurde. Es schien auch so, als wäre Dany über eine Art Formel gestolpert, die beim Ausbrüten der Drachen geholfen haben könnte, da sie die Eier in Khal Drogos Scheiterhaufen legte und sich dann zu ihnen gesellte, während der Scheiterhaufen brannte. Es bleibt zu hoffen, dass "House of the Dragon" ein wenig mehr von der Magie zeigt, die hinter der Geburt der Drachen steckt.

Vielleicht erfahren wir auch, warum die Targaryens 150 Jahre lang nicht mehr von ihnen züchten konnten.

Der Grund: Shireen erklärt den Drachentanz, und Daenerys reitet auf Drogon.

Die Episode, die den gleichen Titel trägt wie der Bürgerkrieg in Haus des Drachen, darf nicht fehlen.

In dieser Folge erleben wir, wie Daenerys zum ersten Mal seit anderthalb Jahrhunderten wieder auf einem Drachen reitet - etwas, an das wir uns alle vor "House of the Dragon" besser gewöhnen sollten. Aber der eigentliche Grund, diese Folge zu sehen, ist, dass sie den Drachentanz in der Originalserie am besten erklärt. Shireen liest eine Geschichte über den Krieg und unterhält sich mit ihrem Vater und Davos darüber, bevor sie das grausame Schicksal ereilt, das sie erwartet.

Der Grund: Erleben Sie Danys Drachen im Krieg und die Schlacht der Bastarde.

Dies ist eine der aufregendsten Episoden von Game of Thrones, und sie sollte deine Erwartungen an das Haus des Drachen erfüllen. In dieser Folge sehen wir zum ersten Mal die wahrhaft zerstörerische Kraft der Drachen, denn Dany muss feststellen, dass ihr Volk in Mereen von einer größeren Armee belagert wird, die absolut keine Chance hat, sobald die Drachen freigelassen werden. Gleichzeitig bietet "Die Schlacht der Bastarde" auch einen der spannendsten Einblicke in eine groß angelegte Schlacht in Westeros - etwas, das wir in der Serie nicht oft genug gesehen haben. Mit einem größeren Budget und einer Geschichte, die zahlreiche größere Schlachten als die in dieser Folge beinhaltet, werden wir hoffentlich noch viel mehr von dem sehen, was uns diese Folge in House of the Dragon geboten hat.

Der Grund: Shireen erzählt die gesamten Ereignisse des Drachentanzes, die in einer Geschichte über zwei Targaryens gipfeln, die auf ihren Drachen hoch oben am Himmel kämpfen.

Dieser Zeichentrickfilm war auf der Blu-Ray von Staffel 5 von Game of Thrones enthalten. Erzählt wird er von Kelly Ingram, die in der Originalserie Shireen Baratheon spielte. Außerdem sind Pedro Pascal (der Oberyn Martell spielte) und Conleth Hill (der Varys spielte) als Synchronsprecher dabei. Es ist ein 20-minütiges Video. Ihr könnt es euch auf YouTube ansehen, siehe oben.

Begründung: Die Prinzessin und die Königin ist eine Novelle von George RR Martin, die zeigt, wie sich die Beziehung zwischen Prinzessin Rheanyra Targaryen und Königin Alicent Hightower bis hin zum Bürgerkrieg entwickelt.

Rheanyra wird in House of the Dragon von Emma D'Arcy und Milly Alcock gespielt. Sie wird als Erbin ihres Vaters eingesetzt, doch ihr Vater heiratet erneut Alicent Hightower, die von Olivia Cooke gespielt wird. Alicent bekommt zwei Söhne mit dem König, was schließlich zu einer Atmosphäre ständiger Konflikte zwischen den beiden Familien führt, die im Roten Bergfried leben. Schließlich muss sich jedes Mitglied des Hofes für eine Seite entscheiden, während der alternde König unerschütterlich an einem Pakt festhält, der in die Brüche gegangen ist.

Begründung: Der Schurkenprinz ist eine Kurzgeschichte von George RR Martin, in der es um die Nachwirkungen von Daemon Targaryen geht, der in der Thronfolge übersprungen wurde.

Matt Smith wird Daemon in House of the Dragon spielen. Er ist der Erbe des Eisernen Throns - bis sein Bruder Viserys (mit Hilfe seiner Hand, Otto Hightower) entscheidet, dass Daemon ein zu großer Joker ist, um ihm den Eisernen Thron anzuvertrauen. Dies führt dazu, dass Rheanyra zur Erbin ernannt wird. Der vorhersehbare Daemon ist mit dieser Idee nicht einverstanden und macht sich auf den Weg, um sein eigenes Königreich auf einer Inselkette vor der Küste von Dorne, den so genannten Stufensteinen, zu errichten.

Begründung: Feuer und Blut ist eine Geschichte der Targaryen-Könige, geschrieben von George RR Martin.

Es ist aus der Sicht eines Maesters geschrieben, der die Ereignisse Jahrzehnte später aufschreibt - daher kann nicht alles darin als absolute Tatsache betrachtet werden. Es wird Ihnen so ziemlich jedes wichtige Ereignis, das während des Drachentanzes passiert, erzählen. Wenn Sie zu den Lesern gehören, die mehr darüber wissen möchten, was vor Game of Thrones geschah, ist dies das richtige Buch für Sie.

Die aktualisierten Episoden werden im August 2022 verfügbar sein. Um sie auf HBO Max zu streamen, müssen Sie die werbefreie Premiumstufe nutzen. Das Abonnement kostet 14,99 Dollar pro Monat.

squirrel_widget_4152470

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Britta O'Boyle.