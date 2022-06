Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die letzte Staffel von Game of Thrones ist eines der umstrittensten und vielleicht auch am meisten gehassten Enden aller Fernsehserien der Geschichte.

Trotz dieses - wie manche es nennen würden - Scheiterns ist Westeros immer noch ein wichtiger Teil des zukünftigen Programms von HBO, mit sieben "Game of Thrones"-bezogenen Spin-Off-Serien, die derzeit entwickelt werden. Sechs dieser Serien sind Prequels, die vor den Ereignissen der Originalserie Game of Thrones spielen. Das jüngste Projekt, das angekündigt wurde, wird Kit Harrington als Jon Snow erneut die Langkralle schwingen lassen.

Die neue Fortsetzungsserie wird Neuland betreten, denn sie ist der erste Vorstoß in die Zeit nach der weithin kritisierten letzten Staffel und ihrem polarisierenden Ende. Als begeisterte Fans der Bücher und der Serie - die der Meinung sind, dass HBO diese Gelegenheit nutzen sollte, um einige Fehler zu korrigieren - möchten wir Ihnen hier zeigen, was das Studio mit der kommenden Folge rund um Jon Snow tun könnte. Bitte bedenken Sie, dass nichts davon von HBO bestätigt worden ist.

Es wurde weder ein Veröffentlichungsdatum noch eine Zusammenfassung der Handlung oder ein Trailer angekündigt - nichts. Das ist nur eine Art Wunschliste, die wir in die Welt setzen.

squirrel_widget_4152470

Das letzte Mal, als wir Kit Harringtons Jon Snow gesehen haben, war er [Spoiler] auf dem Weg nach Jenseits der Mauer, nachdem er für den Mord an Danaerys Targaryen verbannt worden war. Wer hat ihn verbannt, fragt ihr euch vielleicht? König Bran der Gebrochene natürlich, Jons Cousin (und ehemaliger Halbbruder), der jetzt auf dem geschmolzenen Eisernen Thron sitzt. Diese neue Jon Snow-Serie wird von HBO produziert, wohl wissend, dass viele Zuschauer es hassen, dass Bran König ist.

Wird diese Fortsetzungsserie wie der neue Obi-Wan Kenobi von Disney+ sein - mit Jon Snow allein auf einem großen Abenteuer jenseits der Mauer, oder wird ihn etwas zurück nach Westeros und sogar nach Königsmund rufen?

Eine der vielen Beschwerden über die letzte Staffel, über die man immer wieder hört, lässt sich in der neuen Serie am einfachsten beheben: Gebt uns mehr von Jon Snows gutem Jungen, Ghost. Der gigantische Schattenwolf ist ein Fan-Favorit, seit er zum ersten Mal als niedlicher kleiner Albino-Welpe auftauchte. Aber der ausgewachsene, 3 Meter große Wolf wurde in den letzten Staffeln immer seltener gesehen. Sicherlich wird er in der neuen Serie an Jons Seite sein?

Es ist erstaunlich, dass Kit Harrington zurückkehrt. Wir freuen uns schon auf die neue Serie. Aber werden auch andere Darsteller aus der Originalserie zurückkehren? Zur Erinnerung: Jon Snow wurde von den Zuschauern in den letzten Momenten der letzten Folge mit Tormund Giantsbane (gespielt von Kristofer Hivju) auf dem Weg hinter die Mauer gesehen. Wenn wir raten müssten, würde er höchstwahrscheinlich/hoffentlich auch in der neuen Serie auftauchen.

Von da an hängt es von der Handlung der Serie ab. Geht es um Jon, der im Norden lebt? Oder begibt er sich an einen weit entfernten Ort im Osten?

All dies wirkt sich darauf aus, wie viel von der ursprünglichen Besetzung auftauchen könnte. Wenn es Jon zum Beispiel südlich der Mauer nach Westeros zurückzieht, könnten wir viele unserer alten Lieblinge aus der ersten Serie wiedersehen.

Jon Snow befindet sich seit seiner Pubertät in einem ständigen Krieg - mit dem einen oder anderen Ding.

Sicher, Verbannung hört sich schlimm an, aber in Wirklichkeit ist das eine Gelegenheit für ihn, zur Ruhe zu kommen und sich ein wenig zu entspannen. Aber wenig Action macht sich nicht gut im Fernsehen. Hoffentlich bekommt er wenigstens ein paar Jahre Ruhe und Erholung zwischen den Ereignissen der achten Staffel und dem Zeitpunkt, an dem die neue Serie spielen wird. Wir stellen uns gerne vor, dass er irgendwo hingeht, um mit den verbliebenen Wildlingen eine neue Gemeinschaft aufzubauen und vielleicht selbst ein paar kleine wilde Kinder zu haben.

Das letzte Mal, als wir Daenerys' Drachen Drogon sahen, ließ er den Eisernen Thron schmelzen und schnappte sich Danys Körper, bevor er davonflog. Später wird erwähnt, dass er nach Osten geflogen ist. Die "Game of Thrones"-Schöpfer DB Weiss und David Benioff sagten in den DVD-Kommentaren zur achten Staffel, dass Drogon in Richtung Volantis flog. Fans haben spekuliert, dass dies dazu führen könnte, dass die rote Priesterin Kinvara Daenarys wieder auferstehen lässt.

Aber für unsere eigene geistige Gesundheit wollen wir einfach hoffen, dass Daenarys tot bleibt. Vielleicht richtet sich Drogon stattdessen ein schönes Zuhause ein, indem er ein wenig weiter östlich zu den Ruinen von Valyria fliegt - ein Ort, der in der Originalserie nur kurz besucht wurde. Da Jon Snow und Drogon sich nicht in gutem Einvernehmen getrennt haben (weil Jon seine Mutter Daenerys getötet hat), wäre es ziemlich wild, wenn Jon ihn in der neuen Serie verfolgen würde.

Das führt uns zu...

Will HBO uns also eine nette sechsstündige Abenteuergeschichte mit einem der beliebtesten Charaktere aus der ursprünglichen "Game of Thrones"-Staffel liefern, oder wird man versuchen, die Fehler zu beheben und den Zuschauern eine Fortsetzung zu liefern, die genauso gut als letzte Staffel dienen könnte?

Wenn letzteres der Fall ist, gibt es einen gar nicht so verrückten Ansatz: Es könnte sich herausstellen, dass derjenige, der das Game of Thrones gewonnen hat, die ganze Zeit der Bösewicht war. In Foren und in Fankreisen wurde während der Ausstrahlung der letzten Staffel spekuliert, dass Bran derjenige sein würde, der den Nachtkönig und die Weißen Wanderer kontrolliert. Aber das hat sich in der achten Staffel nie bewahrheitet.

Aber eins muss klar sein. Die Stärke seiner Kräfte ist bisher ziemlich undefiniert, was es den Fans leicht macht, zu spekulieren und sich letztendlich zu fragen, ob er seine Kräfte benutzt hat, um den Nachtkönig und die Weißen Wanderer zu kontrollieren und vielleicht sogar Daenarys in den Wahnsinn zu treiben und die Stadt zu zerstören. Was war schließlich das Ergebnis des ganzen Chaos in der letzten Staffel? Bran sitzt auf dem Eisernen Thron.

Wenn Bran tatsächlich böse ist und als Puppenspieler alle möglichen schlimmen Dinge in "Game of Thrones" verursacht hat, dann kann man davon ausgehen, dass in der neuen Serie mehr Mitglieder der Originalbesetzung zurückkehren werden. Wir würden König Bran (gespielt von Isaac Hempstead Wright), Tyrion, die Hand des Königs (gespielt von Peter Dinklage), Samuel Tarley, Brans Grand Maester (gespielt von John Bradley), mindestens sehen.

Es wäre umwerfend zu sehen, wie Bran beschließt, dass eine Targaryen-Familie - wie Jon Snow (und vielleicht hat er eine Frau und Kinder) - im Exil zu leben, ein zu großes Risiko für ihn ist. Währenddessen könnte Jon Snow die Wahrheit über Bran erfahren und sich auf eine Mission begeben, um seinen bösen Cousin/Ehemaligen Bruder aufzuhalten.

Wie gesagt, das ist alles reine Spekulation. Aber was für eine wilde Show wäre das, oder?

Schreiben von Maggie Tillman.