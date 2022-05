Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - HBO bestätigte im Jahr 2020, dass es eine vierte Staffel von Westworld geben würde. Die dritte Staffel endete im Mai desselben Jahres, und trotz eines starken Rückgangs der Zuschauerzahlen sagte das Studio, dass die Showrunner Jonathan Nolan und Lisa Joy zurückkehren würden, um ihr Sci-Fi-Drama mit großem Budget fortzusetzen. Hier ist also alles, was Sie über die kommende Staffel von Westworld wissen müssen.

squirrel_widget_4152470

Westworld Staffel 4 Anzahl der Episoden: Acht Episoden

Unten gibt es Spoiler.

Westworld ist eine Dramaserie, die auf dem 1973 gedrehten Film des Jurassic-Park-Autors Michael Crichton basiert und in den ersten beiden Staffeln in einem Androiden-Themenpark spielt, der wie der Westen aussieht. In der dritten Staffel wurde mehr Zeit in der menschlichen Welt verbracht, und es wird erwartet, dass die vierte Staffel diesen Weg fortsetzen und die bestehenden Handlungsstränge aufgreifen wird.

Denken Sie daran, dass die dritte Staffel von Westworld damit endete, dass [Spoiler] Aaron Pauls Caleb eine Revolution begann, und dass sie sich auf Bernards Reise konzentrierte, um das Erhabene zu verstehen, einen geheimen Server, zu dem einige Wirte geflohen sind. Caleb wird wahrscheinlich die Revolution anstelle von Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) fortsetzen, die am Ende der dritten Staffel starb. Das Schicksal von Dolores scheint jedoch noch unbekannt zu sein. Obwohl Serac - ein inzwischen verstorbener verrückter Billionär, dessen KI die Menschheit kontrollierte - Delores' Erinnerungen gelöscht hat, müssen alle Wirte sterben, damit sie wirklich tot ist.

Was andere Handlungsstränge angeht, so ist zu erwarten, dass Maeve (Thandiwe Newton) ihre Suche nach ihrer Tochter fortsetzt und Charlotte Hale (Tessa Thompson) ihre Wirtsarmee weiter aufbaut. Außerdem wird die Menschheit in der vierten Staffel wahrscheinlich weiter in die Anarchie abgleiten.

Erscheinungstermin vonWestworld Staffel 4: 26. Juni 2022

Die vierte Staffel von Westworld wird am 26. Juni 2022 veröffentlicht.

Westworld kehrt zu HBO Max zurück. Wie die ersten drei Staffeln der Serie können Sie auch die vierte Staffel von Westworld auf dem Video-Streaming-Dienst von HBO in den USA ansehen.

Im Vereinigten Königreich können Sie die vierte Staffel auf Sky Atlantic und Now TV streamen.

Die Showrunner Jonathan Nolan und Lisa Joy kehren für die vierte Staffel von Westworld zurück. Aaron Paul, Tessa Thompson, Ed Harris, Jeffrey Wright und Thandiwe Newton kehren ebenfalls zurück, um ihre Rollen wieder aufzunehmen. Auch Evan Rachel Wood wird wieder dabei sein, obwohl ihre Figur Dolores Abernathy im Finale der dritten Staffel [Spoiler] getötet wurde.

Aurora Perrineau aus "Der verlorene Sohn" ist Berichten zufolge ebenfalls wieder mit von der Partie.

HBO hat kürzlich einen kryptischen Teaser-Trailer auf YouTube veröffentlicht, um die Premiere von Westworld im Juni anzukündigen. Sie können sich diesen Trailer oben ansehen.

Wir werden weitere Trailer unten einbetten, sobald sie online gehen.

Um wirklich auf die vierte Staffel von Westworld vorbereitet zu sein, müssen Sie die Staffeln eins bis drei sehen. Es ist leider nicht möglich, diese zu überspringen und die neue Staffel zu verstehen und zu genießen.

In den USA können Sie die ersten drei Staffeln auf HBO Max sehen. Das Abonnement kostet 14,99 Dollar pro Monat und kann jederzeit gekündigt werden.

squirrel_widget_4152470

Oder Sie können die Staffeln auf Amazon kaufen:

squirrel_widget_12852510

Sie können Westworld auch auf Amazon Prime Video ausleihen:

Welches ist das beste Streaming-Gerät für Ihren Fernseher? Unsere Top-Empfehlung ist der Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ebenfalls ausgezeichnet sind der Google Chromecast mit Google TV, der Roku Express 4K, der Apple TV 4K und der Amazon Fire TV Stick.

Schreiben von Maggie Tillman.