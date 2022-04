Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Warner Bros. hat Berichten zufolge grünes Licht für eine Fortsetzung von Matt Reeves' The Batman gegeben, dem neuesten Teil der Batman-Reihe mit Robert Pattinson in der Hauptrolle.

The Batman kam im März 2022 in die Kinos und spielte weltweit 760 Millionen Dollar ein. In der ersten Woche, in der der Film als Stream zur Verfügung stand, wurde er von 4,1 Millionen Haushalten auf HBO Max gesehen, berichtet Deadline, und Warner Bros. Er sagte, dass sowohl Reeves als auch Pattinson für den neuen Film zurückkehren werden.

Viele weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Pocket-lint hat sich The Batman in den Kinos angesehen, und obwohl die Meinungen unserer Mitarbeiter über den Film auseinandergehen, hätte er sicherlich kürzer sein können, und einige Szenen waren entweder knackig oder kitschig. Aber der insgesamt düstere und wirklich gruselige Ton sowie der Krimi-Hintergrund sorgten für einen soliden Blockbuster, der uns gefallen hat. Außerdem wurde der Figur des Bruce Wayne eine Prise Realismus verliehen.

Schließlich ist er ein erwachsener Mann, der sich einen Fledermausumhang anzieht, um in den Straßen von Gotham City Punks zu verprügeln und seine Eltern zu rächen. The Batman macht das im Laufe von drei Stunden schmerzlich deutlich.

Aber es ist trotzdem ein guter Film - und anscheinend sehen das auch viele so, denn bei Rotten Tomatoeshat der Film derzeit eine Bewertung von 85 Prozent .

Hoffen wir, dass die Fortsetzung genauso viel Spaß macht (aber nicht so lang ist).

Schreiben von Maggie Tillman.