HBO Max und Discovery+ werden zu einem Streaming-Dienst zusammengefasst

(Pocket-lint) - Warner und Discovery werden bald fusionieren und die Warner Bros. Discovery Gruppe bilden. Ein leitender Angestellter hat Pläne enthüllt, dass auch ihre jeweiligen Discovery+ und HBO Max Streaming-Plattformen fusionieren werden.

Laut Variety kündigte der Finanzvorstand des fusionierten Unternehmens, Gunnar Wiedenfels, den Vorschlag während der 30. jährlichen Medien-, Internet- und Telekommunikationskonferenz der Deutschen Bank am Montag, den 14. März an.

Er sagte, dass die Vorbereitungen im Gange seien, um die Streaming-Dienste unter demselben Banner zu vereinen, nannte aber keinen Zeitplan. In der Zwischenzeit werden die beiden Dienste separat betrieben, aber es wird eine Form der Bündelung für die Abonnenten geben.

"Wir glauben an ein kombiniertes Produkt im Gegensatz zu einem Bündel", erklärte er.

"Wir glauben, dass die Breite und Tiefe dieses Inhaltsangebots einen phänomenalen Mehrwert für den Verbraucher darstellen wird.

"Die Frage ist nur, wie wir zu diesem Punkt kommen und wie wir es so gestalten, dass es für unsere Abonnenten ein großartiges Nutzererlebnis ist, und das wird einige Zeit dauern."

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Fusion zu einer neuen Plattform führen, die in den USA und anderen Gebieten, in denen HBO Max verfügbar ist, angeboten wird. Was dies für das Vereinigte Königreich bedeutet, ist jedoch unklar.

Derzeit ist Discovery+ im Vereinigten Königreich aktiv, während die HBO-Inhalte aufgrund einer langjährigen Vereinbarung exklusiv für Sky bestimmt sind.

Es ist auch unklar, was das für BT Sport bedeutet, das ebenfalls bald mit Discovery fusionieren wird.

Schreiben von Rik Henderson.