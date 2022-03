Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - The Batman ist endlich in den Kinos angelaufen, und WarnerMedia verschwendet keine Zeit, um aus dem Erfolg des Films Kapital zu schlagen. Das Studio gab bekannt, dass es grünes Licht für ein TV-Spinoff gegeben hat, das direkt auf dem Streaming-Dienst HBO Max ausgestrahlt wird. The Penguine (Arbeitstitel) ist eine limitierte Serie, in der Colin Farrell die Hauptrolle spielt.

Colin Farrell wird seine Rolle als Pinguin, alias Oswald Cobblepot, dem Batman-Bösewicht, wieder aufnehmen. Basierend auf den von Bob Kane und Bill Finger für DC geschaffenen Charakteren wird The Penguin zeigen, wie Cobblepot in der kriminellen Unterwelt von Gotham aufsteigt. In einer Pressemitteilung, in der die Serienbestellung angekündigt wurde, beschrieb Warner Media die Serie als ein DC-Drama, das "auf der Welt aufbaut, die Filmemacher Matt Reeves für den globalen Blockbuster 'The Batman' geschaffen hat, und in dessen Mittelpunkt die Figur steht, die Farrell in dem Film spielt".

Jede Geschichte hat einen Anfang. The Penguin (Arbeitstitel), eine neue limitierte Serie mit Colin Farrell in der Hauptrolle, kommt zu @hbomax. Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell und Lauren LeFranc werden als ausführende Produzenten fungieren. pic.twitter.com/qL7sJI7cVe- DC (@DCComics) March 9, 2022

Variety berichtete zuerst, dass die Serie bereits im letzten September in Arbeit war, aber Warner Media hat noch kein Veröffentlichungsdatum für The Penguin genannt.

The Penguin wird eine limitierte Originalserie sein, die exklusiv auf HBO Max zu sehen ist.

In den USA kostet HBO Max 14,99 Dollar pro Monat für den werbefreien Premium-Plan. Es gibt auch einen werbefinanzierten Tarif für 9,99 Dollar im Monat.

The Penguin wird von Matt Reeves, dem Regisseur von The Batman, zusammen mit Farrell, Dylan Clark und Lauren LeFranc, die als Showrunnerin fungiert, produziert.

Derzeit hat Warner Media nur bekannt gegeben, dass Colin Farrell für die limitierte Serie zurückkehren wird, nachdem er in dem kürzlich erschienenen Batman-Film mitgespielt hat . Der Pinguin ist bekannt für seinen Zylinder, sein Monokel und seine tödlichen Regenschirme. Er wurde bisher von den Schauspielern Burgess Meredith, Danny DeVito und Robin Lord Taylor gespielt.

Da die Produktion der Serie noch nicht einmal begonnen hat, gibt es noch keine offiziellen Trailer.

Um sich auf The Penguin vorzubereiten, sollten Sie sich den letzten Batman-Film, The Batman, sowie alle anderen Filme ansehen. Sie haben auf jeden Fall viel Zeit. Zum Glück gibt es bei Pocket-lint eine übersichtliche Reihenfolge, in der alle Batman-Filme und -Serien aufgelistet sind und in der du sie am besten sehen kannst.

Außerdem: Wie man The Batman (2022) anschaut

Schreiben von Maggie Tillman.