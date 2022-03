Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach mehreren Verzögerungen ist Matt Reeves' The Batman nun weltweit in den Kinos angelaufen. Der Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle erzählt die Geschichte von Bruce Waynes "zweitem Jahr" als "Caped Crusader". Im Mittelpunkt steht Batman, der versucht, den Riddler zu stoppen, der es auf die Elite von Gotham City abgesehen hat. Hier erfahren Sie alles, was Sie über den Film wissen müssen, und wann Sie ihn streamen können.

Dieser neueste Reboot der Figur wird unabhängig vom laufenden DCEU stattfinden. In der Hauptrolle wird Robert Pattinson als Bruce Wayne zu sehen sein und Matt Reeves wird Regie führen. Batman soll sich mit Commissioner Gordon (Jeffrey Wright) und Batwoman (Zoe Kravitz) zusammentun, um es mit The Riddler (Paul Dano) und The Penguin (Colin Farrell) aufzunehmen. Hier ist die offizielle Synopsis:

"Batman wagt sich in die Unterwelt von Gotham City, als ein sadistischer Mörder eine Spur von kryptischen Hinweisen hinterlässt. Als die Beweise näher an sein Zuhause heranführen und das Ausmaß der Pläne des Täters deutlich wird, muss er neue Beziehungen knüpfen, den Täter entlarven und dem Machtmissbrauch und der Korruption, die die Metropole schon lange plagen, Gerechtigkeit widerfahren lassen."

The Batman (2022) ist in den USA als PG-13 eingestuft und hat eine Gesamtlaufzeit von 2 Stunden 56 Minuten. Puh!

Hier sind die Hauptdarsteller von The Batman:

Robert Pattinson als Bruce Wayne/Batman

als Bruce Wayne/Batman Zoe Kravitz als Selina Kyle/Katzenfrau

als Selina Kyle/Katzenfrau Paul Dano als Edward Nashton/Der Riddler

als Edward Nashton/Der Riddler Colin Farrell als Oswald Cobblepot/Der Pinguin

als Oswald Cobblepot/Der Pinguin Jeffrey Wright als Gordon

als Gordon Andy Serkis als Alfred Pennyworth

The Batman (2022) kommt am 4. März 2022 in den USA, Großbritannien und anderswo in die Kinos. Der Film wird auch in IMAX-Kinos gezeigt.

The Batman (2022) ist noch nicht als Online-Stream verfügbar.

Im Jahr 2021 kündigte WarnerMedia an, im Jahr 2022 auf ein "45-Tage-Kinofenster" umzustellen. Jason Kilar, CEO von WarnerMedia, sagte im vergangenen Dezember im Recode-Podcast, dass The Batman an Tag 46 auf HBO Max erscheinen wird . Das heißt, wenn The Batman am 4. März 2022 in die Kinos kommt, sollte der Film am 19. April 2022 auf HBO Max zum Streamen verfügbar sein.

In den USA kostet HBO Max 14,99 Dollar pro Monat für den werbefreien Premium-Tarif. Oder Sie zahlen 9,99 Dollar pro Monat für den werbefinanzierten Tarif.

Bisher gibt es eine Reihe von Trailern für den Film. Den neuesten könnt ihr euch oben ansehen. Wir haben auch einige andere unten eingebettet.

THE BATMAN - Haupttrailer

The Batman | Offizieller Trailer | DC

The Batman - DC FanDome Teaser

The Batman - Die Fledermaus und die Katze Trailer

Du solltest unbedingt einige der anderen Batman-Filme und -Serien sehen, um auf The Batman vorbereitet zu sein, obwohl das nicht notwendig ist. Zum Glück haben wir hier eine übersichtliche Reihenfolge zum Anschauen:

Schreiben von Maggie Tillman.