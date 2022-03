Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die "Phantastische Tierwesen"-Reihe war für Fans der Zaubererwelt im wahrsten Sinne des Wortes fantastisch. Sie hat die Zeitlinie des Harry-Potter-Universums erweitert und gleichzeitig das Franchise dem jüngeren Publikum von heute vorgestellt. Und dank eines dritten Films über die Phantastischen Tierwesen, der kurz vor der Premiere steht, wird es noch größer und noch magischer werden.

Um die Vorfreude zu steigern, finden Sie hier alles, was wir bisher über Phantastische Tierwesen 3 wissen, vom Streaming-Veröffentlichungsdatum bis hin zu Trailern, Besetzung und mehr.

Der Film heißt offiziell Phantastische Tierwesen: Die Geheimnisse von Dumbledore.

Die Fortsetzung von Phantastische Tierwesen aus dem Jahr 2018: The Crimes of Grindelwald, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore wird von David Yates inszeniert, das Drehbuch stammt von JK Rowling und Steve Kloves. Eddie Redmayne wird darin seine Rolle als Newt Scamander wieder aufnehmen. Die Fantastic Beasts-Filme basieren auf Rowlings Fantastic Beasts and Where to Find Them, einem Begleitbuch zu den Harry-Potter-Romanen, und sind quasi die Vorgeschichte zu den Harry-Potter-Filmen. Der neueste Teil spielt in den 1930er Jahren, als sowohl die Muggel- als auch die Zauberergemeinschaft auf einen Krieg zusteuern.

Hier ist die offizielle Zusammenfassung von Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind:

"Professor Albus Dumbledore weiß, dass der mächtige, dunkle Zauberer Gellert Grindelwald die Kontrolle über die Zaubererwelt an sich reißen will. Da er ihn nicht allein aufhalten kann, beauftragt er den Magizoologen Newt Scamander mit der Leitung eines unerschrockenen Teams von Zauberern und Hexen. Schon bald treffen sie auf eine Reihe alter und neuer Bestien, während sie sich mit Grindelwalds wachsender Schar von Anhängern auseinandersetzen müssen.

Der Film sollte ursprünglich am 12. November 2021 in die Kinos kommen. Aufgrund von Besetzungsänderungen und der COVID-19-Pandemie wurde die Premiere jedoch mehrmals verschoben.

Im Folgenden findest du die aktuellsten Informationen zum Kinostart.

Der neueste Termin für Phantastische Tierwesen: The Secrets of Dumbledore ist der 15. April 2022 für die US-Kinos.

Der letzte Termin für Phantastische Tierwesen: The Secrets of Dumbledore ist am 8. April 2022 in den britischen Kinos angelaufen.

Phantastische Tierwesen: Die Geheimnisse von Dumbledore wird zunächst exklusiv in den Kinos gezeigt. Er soll 45 Tage nach seinem Kinostart auf HBO Max zum Streamen verfügbar sein.

Phantastische Tierwesen: Die Geheimnisse von Dumbledore enthält mehrere wiederkehrende Darsteller und einige neue Gesichter.

Zur Besetzung gehören Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech, Jessica Williams, Victoria Yeates und Jude Law. Zu den neuen Darstellern gehören Oliver Masucci, Richard Coyle und Maria Fernanda Cândido. Außerdem ersetzt Mads Mikkelsen Johnny Depp als Gellert Grindelwald.

Eddie Redmayne - Newt Scamander, ein Angestellter des britischen Zaubereiministeriums, der in der Abteilung für Bestien der Abteilung für die Regulierung und Kontrolle magischer Kreaturen arbeitet.

Newt Scamander, ein Angestellter des britischen Zaubereiministeriums, der in der Abteilung für Bestien der Abteilung für die Regulierung und Kontrolle magischer Kreaturen arbeitet. Katherine Waterston - Tina Goldstein, eine Aurorin, die für den Magischen Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika (oder kurz MACUSA) arbeitet

Tina Goldstein, eine Aurorin, die für den Magischen Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika (oder kurz MACUSA) arbeitet Dan Fogler - Jacob Kowalski, ein No-Maj (amerikanisch für Muggel) Veteran, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hat.

- Jacob Kowalski, ein No-Maj (amerikanisch für Muggel) Veteran, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Alison Sudol - Queenie Goldstein, Tinas Schwester, die im ersten Film an Tinas Seite in der Bundesbehörde für Zauberstabgenehmigungen arbeitete.

- Queenie Goldstein, Tinas Schwester, die im ersten Film an Tinas Seite in der Bundesbehörde für Zauberstabgenehmigungen arbeitete. Ezra Miller - Credence Barebone, ein junger Mann, der ein Obscurial ist, ein Wirt für einen dunklen magischen Parasiten namens Obscuru.

Credence Barebone, ein junger Mann, der ein Obscurial ist, ein Wirt für einen dunklen magischen Parasiten namens Obscuru. Callum Turner - Theseus Scamander, Newts älterer Bruder und Mitarbeiter im Ministerium für Zauberei.

- Theseus Scamander, Newts älterer Bruder und Mitarbeiter im Ministerium für Zauberei. William Nadylam - Yusuf Kama, ein französischer Zauberer senegalesischer Abstammung und Verbündeter von Newt.

- Yusuf Kama, ein französischer Zauberer senegalesischer Abstammung und Verbündeter von Newt. Poppy Corby-Tuech - Vinda Rosier, eine von Grindelwalds treuen Anhängern.

- Vinda Rosier, eine von Grindelwalds treuen Anhängern. Jessica Williams - Professorin Eulalie 'Lally' Hicks, eine Professorin an der Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, der amerikanischen Version von Hogwarts.

- Professorin Eulalie 'Lally' Hicks, eine Professorin an der Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, der amerikanischen Version von Hogwarts. Jude Law - Albus Dumbledore, einer der mächtigsten Zauberer und zukünftiger Schulleiter von Hogwarts.

Albus Dumbledore, einer der mächtigsten Zauberer und zukünftiger Schulleiter von Hogwarts. Mads Mikkelsen - Gellert Grindelwald, der Hauptbösewicht der Phantastische Tierwesen-Reihe.

Ja. Du kannst den neuesten (zweiten) Trailer oben auf dieser Seite sehen. Den ersten findest du unten.

Um dich auf Phantastische Tierwesen 3 vorzubereiten, solltest du alle Harry Potter- und Phantastische Tierwesen-Filme sehen, die jemals veröffentlicht wurden. Zum Glück haben wir hier eine gute Reihenfolge zum Anschauen:

Schreiben von Maggie Tillman.