Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die nächste Matrix-Reihe, The Matrix Resurrections, wird noch in diesem Monat veröffentlicht. Vor der Premiere ist ein neuer Trailer eingetroffen.

Der Trailer zeigt heute Keanu Reeves Neo und Carrie-Anne Moss Trinity und verwebt dabei häufig ikonische Momente aus der ursprünglichen Trilogie. Nichtsdestotrotz hat es eine Menge neues Filmmaterial zu bieten – einschließlich Schießereien, Faustkämpfen und Kung-Fu-Action in Hülle und Fülle.

Wir werden ehrlich sein, es ist immer noch nicht klar, was vor sich geht, aber wir gehen davon aus, dass der Film versuchen wird, Neo mit Trinity wieder zu vereinen – etwas, das eindeutig eine Herausforderung darstellt, wenn man bedenkt, dass beide Charaktere in The Matrix Revolutions von 2003 ihr Schicksal zu treffen schienen.

Resurrections bringt Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson und Daniel Bernhardt aus den ersten Filmen zurück, während Neil Patrick Harris, Christina Ricci, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick und Jonathan Groff alle neu sind.

The Matrix Resurrections wird am 22. Dezember 2021 in wenigen Wochen gleichzeitig auf dem Streaming-Dienst HBO Max und in den Kinos debütieren. Regie führt Lana Wachowski, die zusammen mit ihrer Schwester Lilly die ursprüngliche Trilogie inszeniert hat.

