So streamen Sie Dune von zu Hause aus, kein HBO Max erforderlich

(Pocket-lint) - Es ist über einen Monat her, dass Dune in den Kinos und auf HBO Max uraufgeführt wurde . Leider wurde dieses Fenster jetzt geschlossen und ist auf HBO Max nicht mehr verfügbar. Wenn Sie also Ihre Chance verpasst haben, Dune von zu Hause aus zu sehen, müssen Sie geduldig sein und warten, bis das "PVOD" (Premium Video on Demand) auf beliebten digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video veröffentlicht wird .

Zum Glück müssen Sie nicht lange warten. Sie können es jetzt sogar vorbestellen.

Pocket-lint wird dieses Handbuch mit zusätzlichen Links aktualisieren, sobald Dune in den USA und Großbritannien zum Kauf oder zur Miete verbreiteter wird.

Wo man digital ausleihen oder kaufen kann: Amazon Prime Video

Dune wird am 3. Dezember 2021 zu den meisten digitalen Plattformen in den USA kommen. Der Kauf kostet 29,99 USD oder die Miete 24,99 USD. Sie können es jetzt vorbestellen.

Es erscheint am 11. Januar 2022 auf DVD, Blu-ray und 4K. Das 4K UHD Combo Pack und Blu-ray werden besondere Funktionen und Bonusinhalte enthalten, einschließlich Blicken hinter die Kulissen einiger der denkwürdigsten Momente des Films (wie "Designing the Sandworm" und "A New Soundscape").

Bezugsquellen: Amazon UK

Dune wird am 6. Dezember 2021 auf den meisten digitalen Plattformen in Großbritannien verfügbar sein. Sie können es ab dem 17. Januar 2022 digital herunterladen.

Es wird am 31. Januar 2022 für 24,99 £, 14,99 £ und 9,99 £ auf 4K, Blu-ray und DVD erscheinen. Sie können diese Discs jetzt bei Amazon UK vorbestellen. Großbritannien bekommt auch das 4K UHD Combo Pack und Blu-ray mit Bonusinhalten.

Dune ist die Adaption des Science-Fiction-Romans von Frank Herbert aus dem Jahr 1965 des Filmemachers Denis Villeneuve. Der kürzlich uraufgeführte Film ist Teil eins einer geplanten zweiteiligen Adaption. Der erste Film war ursprünglich für Ende 2020 geplant, wurde jedoch durch die COVID-19-Pandemie verzögert. Eine Woche nach der Veröffentlichung im Inland bestätigte Warner Bros, dass Dune: Part Two im Oktober 2023 erscheinen wird.

Dune ist ein epischer Science-Fiction-Film, der in ferner Zukunft spielt. Es erzählt die Geschichte von Paul Atreides (gespielt von Timothee Chalamet), einem jungen begabten Mann, sowie seiner Familie, dem Adelshaus Atreides. Sie müssen zu einem unwirtlichen Wüstenplaneten namens Arrakisto reisen, um ihre Zukunft zu sichern. Aber es gibt einen Konflikt um die Versorgung des Planeten mit der wertvollsten Ressource, die es gibt - Gewürze -, die das größte Potenzial der Menschheit freisetzen kann.

Dune hat ein Ensemble mit Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya und Jason Momoa. Der Film wird von Denis Villeneuve inszeniert und von Villeneuve, Jon Spaihts und Eric Roth geschrieben.

Hier ist eine Auswahl von Dunes offiziellen Trailern und Insider-Einblicken auf YouTube:

Dune - Finaler Trailer

Dune - Offizieller Haupttrailer

Dune - Offizieller Trailer

Dune - IMAX - Hinter dem Rahmen

Dune - Der Baron werden

Inside Dune: Einer meiner Idole werden

