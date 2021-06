Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - 27 Jahre nachdem Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe und Joey auf unsere Bildschirme kamen, kamen sie alle für eine Reunion-Show mit dem Titel "The One They Get Back Together", 17 Jahre nach der Ausstrahlung der letzten Episode, zurück.

Die geliebten Charaktere haben ihre ursprünglichen Fans (und neue) immer wieder zum Lachen gebracht, lange nachdem die exzellente 90er-Sitcom endete.

Nach 10 Staffeln von "the one with" ist dies alles, was Sie über Friends: The Reunion wissen müssen, einschließlich wie Sie es sehen und wie Sie die vorherigen Staffeln von Friends nachholen können.

Friends: The Reunion, The One They Get Back Together, ausgestrahlt am 27. Mai 2021.

Die Dreharbeiten zur Show fanden auf der Original-Soundstage der Show – Stage 24 – in Burbank, Kalifornien, nach Verzögerungen aufgrund der globalen Pandemie statt. Es sollte ursprünglich im März 2020 gedreht und im Mai 2020 veröffentlicht werden, als HBO Max auf den Markt kam, sodass das Veröffentlichungsdatum im selben Zeitraum lag, nur ein Jahr später als geplant.

Freunde: Das Reunion-Special wird exklusiv auf dem Streaming-Dienst von HBO Max in den USA gezeigt. Am selben Ort wird das Sex and the City Revival - And Just Like That - gezeigt.

In Großbritannien haben HBO und Sky einen Programmvertrag, der noch einige Jahre andauern soll. Der Deal ist für HBO Originals und nicht für die vom Streaming-Dienst in Auftrag gegebenen, aber Sky hat einen separaten Deal für Friends: The Reunion abgeschlossen.

Es ist auf Sky On Demand und Now in Großbritannien und Irland verfügbar, falls Sie es verpasst haben.

eichhörnchen_widget_4152470

Freunde: The Reunion ist ein einmaliges Special, also keine Serie. Es dauert 1 Stunde 55 Minuten.

Spoiler Alarm. Wir empfehlen Ihnen, diesen Abschnitt nicht zu lesen, wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihnen irgendein Element von Friends: The Reunion verderben. Wir werden nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die Überraschung ist Teil des Spaßes.

Was wir sagen werden, ist, dass die Charaktere als sie selbst erscheinen, anstatt ihre Friends-Charaktere 17 Jahre später darzustellen. Es ist also keine weitere Episode der geliebten Show, sondern eher ein Rückblick mit einem erneuten Besuch des Sets, dem Teilen von Filmmaterial hinter den Kulissen und in Erinnerungen schwelgen. Das Filmmaterial hinter den Kulissen ist hervorragend und es werden auch ein paar Geheimnisse gelüftet, darunter auch, warum Ross und Rachel ein so hervorragendes Paar auf der Leinwand gemacht haben.

Ein Live-Publikum war bei den Dreharbeiten zur Reunion-Show anwesend und einige der klassischen Requisiten treten auf, darunter der ikonische Brunnen und die Wohnung von Monica und Rachel sowie Central Perk.

Zusammen mit den Erinnerungen lesen die Charaktere aus den Drehbüchern einiger der besten Episoden und es ist ziemlich bemerkenswert, wie gut sie es schaffen, Szenen von vor Jahren nachzubilden, wenn sie nur an einem Tisch sitzen. Es gibt auch ein Quiz – wie das, bei dem Monica und Rachel ihre Wohnung an Chandler und Joey verloren haben.

Alle sechs der ursprünglichen Darsteller erscheinen in Friends: The Reunion. Das heißt, Sie sehen Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), David Schwimmer (Ross), Matthew Perry (Chandler) und Matt Le Blanc (Joey).

Die ursprünglichen sechs Darsteller sind neben Ben Winston, der auch Regie führt, alle ausführenden Produzenten der Show. Andere ausführende Produzenten sind die ursprünglichen Schöpfer von Friends Kevin Bright, Marta Kauffma und David Crane. Emma Conway und James Longman sind ebenfalls beteiligt, und einige der klassischen Charaktere treten auch auf, aber wir werden Ihnen nicht sagen, wer.

Prominente Gäste sind James Corden, der zusammen mit Reese Witherspoon, Kit Harrington und Lady Gaga Gastgeber ist. Auch David Beckham taucht auf.

Ja. HBO Max hat vor der Ausstrahlung den offiziellen Trailer für die Show veröffentlicht, den Sie unten sehen können. Es gibt Ihnen ein wenig mehr in Bezug auf das, was Sie von der Show erwarten können, aber wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die eigentliche Show sehen sollen, würden wir sagen, tun Sie, was wir für großartig hielten.

Sie können alle 236 Folgen von Friends Staffel 1 bis 10 auf Netflix in Großbritannien ansehen.

In den USA sind die 236 Folgen alle zum Streamen auf HBO verfügbar.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie es im Vorfeld der Reunion-Show nicht geschafft haben, sie alle zu sehen, sie werden immer für Sie da sein.

Schreiben von Britta O'Boyle.