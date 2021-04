Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Warner Bros hat einen erschreckenden Trailer für The Conjuring veröffentlicht: The Devil Made Me Do It, die nächste Folge von The Conjuring Universe.

Patrick Wilson und Vera Farmiga sollen am 4. Juni 2021 aufHBO Max und in den Kinos erscheinen und als paranormale Ermittler Ed und Lorraine Warren zurückkehren. Es basiert auf dem Prozess gegen Arne Cheyenne Johnson, der 1981 seine Unschuld gegen eine Mordanklage erklärte, indem er behauptete, er sei besessen. Laut der Beschreibung des Films ist dies "das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein Mordverdächtiger dämonischen Besitz als Verteidigung beansprucht".

squirrel_widget_4152470

Im Trailer selbst sehen wir zunächst Arne (gespielt von Ruairi OConnor) in Blut getränkt. Nach Arnes Verhaftung werden die Warrens vor Gericht gezeigt und berichten, was passiert ist. Arnes Freundin (gespielt von Sarah Catherine Hook) sagt dann, wer auch immer diesen Mord begangen hat, war nicht Arne. Es gibt viele gruselige Momente im Trailer, wie ein Gesicht, das in einem Wasserbett schwebt, und eine Figur, die sich auf schreckliche Weise biegt.

Wir wollen nicht alles im Trailer verschenken, also überzeugen Sie sich selbst. Es ist 2,5 Minuten lang und begeistert uns definitiv für die Premiere des Films.

Lesen Sie auch unbedingt unsere Conjuring- Filmreihenfolge, um zu sehen, wie sich dieser Film in die Zeitleiste des Universums einfügt. James Wan, der 2013 die lukrative Conjuring-Serie startete, fungiert als Produzent des Films, während Michael Chaves, der einen weiteren Film im Universum gedreht hat (Der Fluch von La Llorona), Regie führt.

Schreiben von Maggie Tillman.