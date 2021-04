Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - WarnerMedia hat seine Pläne bestätigt, ab 2022 zu den ersten Kinoveröffentlichungen zurückzukehren.

Nachdem CEO Jason Kilar seinen Zeitplan aufgrund der globalen Pandemie verschoben und HBO Max-Nutzern die Möglichkeit geboten hatte, neue Filme am selben Tag zu streamen, an dem sie in den Kinos erschienen, erklärte er Recode, dass das alte Modell ab dem nächsten Jahr zurückkehren wird.

"Ich denke, es ist sehr fair zu sagen, dass ein großer, wissen Sie, sagen wir mal ein großer DC-Film ... es ist sehr fair zu sagen, dass das zuerst ausschließlich in die Kinos geht und dann nach dem Kinostart an einen Ort wie einen HBO Max." sagte er im Recode Media Podcast.

• Alle Warner Bros-Filme, die 2021 auf HBO Max Premiere haben

Dies bedeutet, dass HBO Max-Benutzer irgendwann nach der Kinoveröffentlichung die neuesten Filme streamen können, obwohl die Option für die Anzeige am ersten Tag nicht bestehen bleibt. Derzeit stehen Abonnenten 30 Tage lang neue Warner Bros-Versionen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung - eine Liste, die Godzilla vs. Kong , Mortal Kombat , Dune , The Matrix 4 und Space Jam: A New Legacy enthält .

Die Rückkehr zum vorherigen Veröffentlichungsmuster bedeutet beispielsweise, dass The Batman - das für März 2022 geplant ist - von den Fans verlangt wird, ins Kino zu gehen, während das diesjährige Suicide Squad zur gleichen Zeit wie das zum Streamen verfügbar sein wird Kinostart.

Dies ist natürlich kein Schock, da es bereits allgemein bekannt war, dass bestimmte Bilderhäuser Exklusivität für alle Warner Bros-Kinostarts besaßen, bevor sie zu Streaming-Plattformen gingen. In den USA hat Regal Cinemas die Rechte für 45 Tage, während Cineworld in Großbritannien für 31 bis 45 Tage einen Vorsprung hat. Es ist wahrscheinlich, dass ähnliche Geschäfte auch mit anderen Ketten bestehen.

Angesichts der Tatsache, dass der erste Schritt von der Filmindustrie vielfach kritisiert wurde, und des relativen Erfolgs von Godzilla vs. Kong (der am Eröffnungswochenende 50 Millionen US-Dollar einbrachte, obwohl er auch zum Streamen zur Verfügung stand), ist es keine Überraschung, dass WarnerMedia zurückkehrt zur ursprünglichen Planung.

Ob das Modell, das gleichzeitig gestreamt werden soll, über andere Plattformen und Studios hinweg über Wasser bleibt, bleibt abzuwarten.

Schreiben von Conor Allison.