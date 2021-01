Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Harry-Potter- Franchise könnte auf den kleinen Bildschirm geleitet werden.

In zwei kürzlich veröffentlichten Berichten wurde behauptet, dass sich eine Live-Action-TV-Serie von Harry Potter in der frühen Entwicklung befindet - und sie ist für HBO Max gedacht .

Es sollte keine Überraschung sein, dass HBO und Warner Bros das Harry-Potter-Franchise weiterentwickeln möchten, insbesondere für seinen Streaming-Service, da sie erst kürzlich HBO Max gestartet haben und der Inhalt in diesem Zeitalter der Streaming-Kriege König ist. Schließlich verschwendet Disney sicherlich keine Zeit damit, mehr Shows in der Marvel- und Star Wars- Welt zu spielen, um seinen Disney + -Streaming-Service zu verbessern .

Hier ist dann alles, was wir bisher über die neue Harry-Potter-Show und ihr mögliches Debüt auf HBO Max gehört haben.

Der Hollywood Reporter berichtete erstmals im Januar 2020, dass Führungskräfte von WarnerMedia eine Reihe von Treffen mit Schriftstellern abgehalten haben, um umfassende Ideen zu erörtern, wie das Harry-Potter-Franchise ins Fernsehen gebracht werden kann. Die Treffen wurden als "frühzeitige Sondierungsgespräche" beschrieben.

Führungskräfte von HBO und Warner Bros versuchen Berichten zufolge, einen Autor und einen Pitch für eine Harry-Potter-Live-Action-TV-Serie für HBOMax zu finden. In einer Erklärung sagten HBO Max und Warner Bros jedoch, dass "keine Harry-Potter-Serie im Studio oder auf der Streaming-Plattform in Entwicklung ist".

Variety hat auch berichtet, dass sich eine Harry-Potter-Serie bei HBO Max in einer sehr frühen Entwicklung befindet. Es wurde behauptet, dass Gerüchte über eine Show in der Zaubererwelt schon seit einiger Zeit existieren, aber es ist immer noch unklar, worauf sich die Show konzentrieren würde oder wo sie in die Potter-Zeitleiste passen würde.

Die Harry-Potter-Bücher gehören zu den beliebtesten aller Zeiten und wurden weltweit über 500 Millionen Mal verkauft. Sie wurden in acht Langfilme umgewandelt, die weltweit fast 8 Milliarden US-Dollar einbrachten, und es gibt zwei Spin-off-Filme von Fantastic Beasts, von denen ein dritter im Jahr 2022 erscheinen soll.

Es ist erwähnenswert, dass die Autorin und Schöpferin der Franchise, JK Rowling, in den letzten Jahren eine Menge Gegenreaktionen für ihre Tweets sowie einen Aufsatz über Transgender-Individuen erhalten hat. Es ist daher nicht bekannt, ob Rowling in irgendeiner Weise an die TV-Show angehängt wird. Aber Rowling kontrolliert zusammen mit Warner Bros die Rechte an dem Franchise, das trotz Rowlings jüngster Äußerungen von Fans weltweit geliebt bleibt.

Es sind noch keine Autoren oder Regisseure angeschlossen, geschweige denn Talente, da die Show Berichten zufolge noch in den Anfängen steckt und keine Geschäfte gemacht wurden.

Die Harry Potter TV-Show hat derzeit kein bekanntes Erscheinungsdatum. Bedenken Sie jedoch, dass das gesamte Franchise komplizierte Rechteprobleme hat, die den Start der TV-Show um einige Jahre verzögern könnten, wenn man bedenkt, dass Berichten zufolge Warner Bros die Serie für seinen HBO Max-Streaming-Service reservieren möchte.

NBCUniversal hat 2016 einen siebenjährigen Vertrag über Vertriebsrechte mit Warner Bros abgeschlossen, der US-amerikanische Rundfunk-, Kabel- und Streaming-Rechte für das Harry Potter-Franchise beinhaltete. Da dieser Deal im April 2025 endet, mussten die Manager von Warners einen separaten Deal abschließen, um die Spielfilme kurz auf HBO Max zu streamen. Die Filme werden zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr für ihren Peacock-Streaming-Service an NBCUniversal zurückkehren.

Daher muss es möglicherweise bis 2025 warten, bis es überhaupt auf HBO Max debütiert, es sei denn, Warner Bros und HBO konnten einen anderen Deal ausarbeiten, der es ihm ermöglicht, eine neue Serie zu entwickeln, die ohne NBCUniversal vertrieben werden kann. Selbst dann klingt es so, als ob die TV-Show noch weit davon entfernt ist, verwirklicht zu werden.

Es sind keine Trailer oder Teaser verfügbar. HBO und Warner Bros haben noch nicht einmal bestätigt, dass die TV-Show noch in Arbeit ist.

Schreiben von Maggie Tillman.