(Pocket-lint) - Warner Bros hat Pläne angekündigt , einige seiner größten Filme, die im Jahr 2021 erscheinen sollen, zu Hause zu veröffentlichen. Dies bedeutet, dass Sie sie bequem von Ihrer Couch aus streamen können, ohne ein Kabelabonnement zu haben und ohne Ihre Gesundheit zu gefährden, indem Sie einen besuchen Kino.

Denken Sie daran, Warner Bros hat kürzlich angekündigt, dass die mit Spannung erwartete Wonder Woman 1984 aufgrund der COVID-19-Pandemie am selben Tag (25. Dezember 2020) auf HBO Max und in den Kinos Premiere haben wird. Jetzt hat das Studio ähnliche Pläne für 17 weitere Blockbuster angekündigt, die 2021 Premiere haben sollen. Dazu gehören einige der Titel mit den höchsten Einnahmen des neuen Jahres.

Es ist geplant, lang erwartete Fortsetzungen, Bestseller-Adaptionen und andere Filme mit Stars der A-Liste wie Hugh Jackman, Denzel Washington und Will Smith zu streamen. Sie werden weiterhin alle Kinoveröffentlichungen erhalten, was sowohl für Kinos als auch für Filmfans außerhalb der USA, in denen HBO Max nicht verfügbar ist, eine gute Nachricht sein kann. Warner Bros machte auch klar, dass die Filme nicht für immer auf HBO Max bleiben werden; Sie werden 30 Tage nach dem Start des Dienstes entfernt.

Hier finden Sie eine Zusammenfassung aller neu angekündigten Warner Bros-Filme, die 2021 bei HBO Max erscheinen und in den USA 15 US-Dollar pro Monat kosten.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): 6. August 2021

Sehen Sie sich den Trailer auf YouTube an

James Gunn, der Regisseur von Guardians of the Galaxy, brachte seine Talente für diese Fortsetzung des Suicide Squad ins DC Extended Universe, in der Margot Robbie als Harley Quinn zurückkehren wird.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): 22. Dezember 2021

Keanu Reeves wird im vierten Eintrag von The Matrix als Neo zurückkehren. Lana Wachowski, Regisseurin des ersten Films der Serie, wird ebenfalls zurückkehren.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): 21. Oktober 2021

21. Oktober 2021 Sehen Sie sich den Trailer auf YouTube an

Ursprünglich für 2020 geplant, wird die heiß erwartete Adaption des Science-Fiction-Epos, das ursprünglich von Frank Herbert geschrieben wurde, auch auf HBO Max debütieren. Timothee Chalamet wird als Paul Atreides zu sehen sein.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): 21. Mai 2021

Im vierten Film in Legendary Pictures MonsterVerse werden die beiden großen Jungs Godzilla und King Kong gegeneinander antreten, da hilflose Menschen nur zuschauen können. In dem Film werden auch Millie Bobby Brown und Kyle Chandler als ihre Charaktere aus Godzilla: King of the Monsters zurückkehren.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): 16. Juli 2021

Sehen Sie sich den Trailer auf YouTube an

Lebron James nimmt sich Zeit von seinem vollen Zeitplan, NBA-Titel zu gewinnen, um den Looney Toons in der Fortsetzung des 90er-Jahre-Kinderklassikers zu helfen.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): 4. Juni 2021

Sehen Sie sich den Trailer auf YouTube an

Im achten Film in The Conjuring Universe kehren Vera Farmiga und Patrick Wilson als Experten des Paranormalen l Lorraine und Ed Warren zurück. Im Film werden sie einem Mann helfen, der des Mordes beschuldigt wird, und natürlich behauptet er, er sei besessen gewesen.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): 12. März 2021

In diesem Prequel der HBO-Hitserie The Sopranos wird der Sohn des verstorbenen James Gandolfini, Michael Gandolfini, die Rolle des Tony Soprano übernehmen, den sein Vater berühmt gemacht hat.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): 18. Juni 2021

Sehen Sie sich den Trailer auf YouTube an

Bevor Lin Manuel Miranda Hamilton schrieb, schrieb er dieses Musical über die Sommerzeit in New Yorks Washington Heights.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): Januar 2021

Sehen Sie sich den Trailer auf YouTube an

Dieser Film erzählt die Geschichte von Fred Hampton (gespielt von Daniel Kaluuya), der im Alter von 21 Jahren zum Vorsitzenden von The Black Panthers aufstieg. Wir werden auch William ONeal (gespielt von Lakeith Stanfield) sehen, der ihn für die CIA informierte.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): 15. Januar 2021

In einem neuen Mortal Kombat-Film werden alle Ihre Lieblingsfiguren aus dem klassischen Kampfspiel wieder auf die Leinwand gebracht. Jessica McNamee wird als Sonya Blade auftreten. Wir können nur hoffen, dass es so gut ist wie der Film von 1995.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): 5. März 2021

Sehen Sie sich den Trailer auf YouTube an

Die animierten Katz und Maus werden 2021 ihren Spielfilm zurückkehren lassen. Colin Jost und Chloe Grace Moretz werden neben den Cartoons die Hauptrolle spielen.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): 19. November 2021

König Richard wird Will Smith als Richard Williams, den Vater der Tennismeister Venus und Serena Williams, sehen.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): 29. Januar 2021

Die Gewinner des Best Actor Award, Denzel Washington und Rami Malek, treten als alternder Sheriff und junger Detektiv auf, die sich zusammenschließen, um einen Serienmörder zu stoppen.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): 2021

Basierend auf dem Bestseller-Roman wird dieser Film einem jugendlichen Jungen (Finn Little) folgen, der Zeuge eines Mordes wurde, als er versucht, den beiden Mördern in einem wilden Feuer auszuweichen.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): 16. April 2021

Hugh Jackman wird als ein Mann auftreten, der es den Menschen ermöglicht, ihre vergangenen Erinnerungen wieder zu erleben, aber die Erinnerungen eines neuen Kunden zeigen, dass die Frau, in die er sich verliebt hat, möglicherweise nicht die ist, die sie zu sein scheint.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): 2021

Über diesen neuen Film ist von Regisseur James Wan nicht viel bekannt, außer dass es sich um einen Horrorfilm handelt. Angesichts der Tatsache, dass Wans Geschichte Filme wie Saw, Insidious und The Conjuring umfasst, sollten sich alle Horrorfans über dieses Projekt freuen.

HBO Max Erscheinungsdatum (USA): 2021

Clint Eastwood wird in diesem Film über einen alternden Pferdetrainer Regie führen und die Hauptrolle spielen, der plant, einen Jungen aus Mexiko zu entführen und ihn für 50.000 US-Dollar zu seinem Vater in den USA zu bringen.

