Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Virgin Media hat Sky Cinema and Entertainment in Ultra HD zu seinem Virgin TV- Dienst hinzugefügt. Dies beinhaltet 4K-Filme und Box-Sets im Wert von mehr als 1.500 Stunden ohne zusätzliche Kosten für Ultimate Oomph-Kunden.

Andere Abonnenten können für zusätzliche £ 6 pro Monat auf die Ultra HD-Inhalte zugreifen. Sky Entertainment und Sky Cinema Ultra HD stehen allen Virgin TV-Kunden zur Verfügung.

Die Filme und Shows werden über eine V6- oder Virgin TV 360-Box abgespielt, die an einen 4K-Fernseher mit HDCP 2.2 (dem von den meisten modernen 4K-Geräten unterstützten Kopierschutzstandard) angeschlossen ist.

Das Paket enthält alle Filme, die auf Sky in UHD verfügbar sind, einschließlich Birds of Prey und Sky Original Twist. Zu den Box-Sets, die sofort angezeigt werden sollen, gehören The Blacklist und Seal Team.

"Unumgängliches Fernsehen verdient die ultimative Bildqualität und Virgin TV-Kunden können jetzt Top-TV-Shows und -Filme von Sky in Ultra HD genießen", sagte David Bouchier, Chief Entertainment Officer von Virgin Media.

"Mit unseren leistungsstarken Virgin TV 360- und V6-Set-Top-Boxen können unsere Kunden die größte Auswahl an Ultra HD- und HDR-Inhalten an einem Ort ansehen. Damit sind wir die wahre Heimat von Ultra HD-Inhalten."

Schreiben von Rik Henderson.