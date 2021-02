Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Virgin Media gewährt allen Virgin TV- Kunden pünktlich zur Halbzeit freien Zugang zu 22 Pay-TV-Kanälen. Sie können einen Monat lang angezeigt werden.

Ab dem 15. Februar können Kunden Kanäle wie Discovery HD, Film 4 HD, Fox HD, Kiss, Magic und National Geographic HD ohne zusätzliche Kosten ansehen. Sie können die gesamte Liste der Kanäle unten sehen.

Das Angebot endet am 16. März und beinhaltet Nachhol- und On-Demand-Shows und Filme.

Virgin Media hat sich auch mit Tastemade zusammengetan, um der Virgin TV-Plattform eine Auswahl seiner Premium-Food- und Reisesendungen hinzuzufügen. Diese sind auch ohne zusätzliche Kosten erhältlich.

"Wir sind uns bewusst, dass es schwierig sein kann, frische und interessante Wege zu finden, um die Kinder (und uns selbst) zu unterhalten, insbesondere in den Wintermonaten. Deshalb haben wir unser Free-TV-Angebot pünktlich zur Halbzeit erweitert und alles gegeben Unsere Kunden haben Zugang zu einer großen Auswahl an zusätzlichen Kanälen und Programmen ", sagte David Bouchier, Chief TV and Entertainment Officer des Anbieters.

Die zusätzlichen Kanäle werden zu den normalerweise bezahlten Unterhaltungs- und Lernkanälen für Kinder hinzugefügt, auf die bis zum 2. März kostenlos zugegriffen werden kann . Das Hopster-Programm für jüngere Kinder ist bis zum 31. März kostenlos.

Die vollständige Liste der Unterhaltungskanäle, die ab dem 15. Februar ohne zusätzliche Kosten verfügbar sind, lautet:

Box Hits

Farben HD

Komödie Central HD

Comedy Central Extra

Discovery HD

DMAX

E4 HD

Film 4 HD

FOX HD

ICH WÜRDE

Kuss

Kerrang

Magie

Mehr 4 HD

MTV HD

National Geographic HD

National Geographic Wild HD

Rishtey

Rishtey Cineplex

Sony SAB

TCM HD

DC HD

Schreiben von Rik Henderson.