Toshiba zeigt auf der IFA seinen ersten Quantum Dot TV

(Pocket-lint) - Toshiba hat auf der IFA 2022 in Berlin mit dem Q5AD-Fernseher seinen ersten Quantum-Dot-Fernseher vorgestellt. Er wird in den Größen 43, 50, 55 und 65 Zoll erhältlich sein und könnte einen kleinen Schritt nach vorne in Sachen Bildqualität zu einem sehr günstigen Preis darstellen.

Der Preis beginnt bei nur 399 €, was in der Tat ein ziemlich gutes Niveau für ein gutes QLED 4K-Display ist, und das Design des Fernsehers ist auch ziemlich schön und schlank.

Dank seines Android-Betriebssystems ist er mit Chromecast ausgestattet, und der Google Assistant ist über eine Taste auf der Fernbedienung direkt verfügbar, so dass er eine gute Wahl für diejenigen sein könnte, die Googles Dienste in ihrem Zuhause nutzen.

Eine Version, die stattdessen auf Toshibas eigener Software läuft, der QL5D, wird ebenfalls erhältlich sein.

Auf der IFA hat Toshiba außerdem die Geräte UF3D und UK4D vorgestellt, die beide 4K-fähig sind und Amazon Alexa unterstützen, wenn Sie diesen intelligenten Assistenten nutzen. In den USA ist Toshiba eine Art Spezialist, wenn es um Amazons Fire TV-Plattform geht, und bringt nun zum ersten Mal neue Fernseher mit dieser Software in Großbritannien auf den Markt.

Um daran zu erinnern, dass noch nicht jeder auf 4K-Auflösungen umgestiegen ist, gibt es am unteren Ende der Produktpalette den LK3C, eine kompetent aussehende Full-HD-Option, die über Freeview Play und eine Reihe anderer nützlicher Apps verfügt, auf die die Zuschauer zugreifen können.

Schreiben von Max Freeman-Mills.