Das neueste Toshiba Fire TV verfügt über eine Freisprechfunktion von Alexa

(Pocket-lint) - Der neueste Fernseher von Toshiba wurde vorgestellt und hebt die integrierte Amazon Fire-Technologie auf die nächste Stufe, indem er zu den Omni-Sets von Amazon passt – das Toshiba-Modell M550KU verfügt über eine integrierte Alexa-Freisprecheinrichtung, die keine Sprachfernbedienung benötigt .

Das heißt, Sie können einfach am Fernseher sprechen und er wird Ihren Befehlen gehorchen (vorausgesetzt natürlich, dass ihnen "Alexa" vorangestellt ist). Während der Fernseher wie eine solide Nummer auf eigenen Füßen aussieht, ist diese Art der Integration für jeden großartig, der an das Fire TV-Ökosystem gewöhnt ist.

Der Fernseher ist derzeit in 55-Zoll-, 65-Zoll- und 75-Zoll-Modellen mit 4K-Auflösung und einem beeindruckend rahmenlosen Design erhältlich, das trotz eines Mittelklasse-Preises ab 800 US-Dollar (okay, mittel) ziemlich hochwertig aussieht -zu hoch).

Der M550KU unterstützt auch Dolby Vision und Dolby Atmos für die beste Bildqualität und den besten Sound. Er sollte also gut spielen, wenn Sie ein bestehendes Surround-Sound-Setup haben, in das Sie es integrieren möchten. In ähnlicher Weise sollte ein Bild-in-Bild-Modus für intelligente Türklingeln und Videokameras auch bedeuten, dass Sie Warnungen überprüfen können, ohne Ihre Anzeige vollständig zu stören.

Es gibt kein festes Datum, wann Toshiba den Fernseher vorrätig macht, und es scheint, je nachdem, wo Sie einkaufen, so dass Sie es sehr bald selbst kaufen können, wenn Sie interessiert sind.