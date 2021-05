Toshiba bringt weitere Fernseher mit der Fire TV-Oberfläche von Amazon auf den Markt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Toshiba und Amazon haben eine neue Reihe von Fernsehgeräten angekündigt, die auf der Fire TV-Schnittstelle von Amazon für den US-Markt basieren, drei Jahre nachdem Toshiba erste Modelle über Amazon und Best Buy herausgebracht hat.

Es gibt fünf Bildschirmgrößen - 43, 50, 55, 65 und 75 Zoll, während das wichtigste ein überarbeitetes Design der älteren Modelle mit einer viel kleineren Lünette ist. Sie kommen auch mit einem zusätzlichen HDMI-Anschluss als zuvor sowie USB. Die 43- und 50-Zoll-Modelle sind zuerst erhältlich, andere folgen in Kürze.

Es gibt auch Live Picture in Picture (PIP), sodass Sie Ihre Alexa-kompatible Überwachungskamera, Ihren Babyphone oder Ihre Klingel über dem, was Sie gerade sehen, anzeigen können, anstatt wegzuschalten.

Bei diesen Fernsehgeräten ist Alexa nicht in das Display integriert (das von Amazon selbsternannte Ideal für Fernsehgeräte). Stattdessen müssen Sie mit der mitgelieferten Alexa-Sprachfernbedienung sprechen und die Mikrofontaste gedrückt halten, während Sie sprechen. Sie können jedoch die meisten Funktionen mit Alexa steuern, ohne durch Menüs wie das Umschalten der Eingabe, das Ändern der Lautstärke oder den Bildmodus navigieren zu müssen.

Fernseher mit Amazon-eigener Benutzeroberfläche brannten ein wenig langsam - es gab bereits 2017 einige US-Geräte von Element / Westinghouse, und die Toshiba-Geräte debütierten 2018. Auf der IFA 2019 kündigte Amazon JVC- und Grundig-Geräte an für Europa - die JVC-Sets werden seitdem in Currys PC World verkauft (Currys besitzt die Rechte an der Marke JVC in Großbritannien).

