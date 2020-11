Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Fire TV-Plattform von Amazon ist eine der reibungslosesten Möglichkeiten, Filme und Fernsehen zu streamen, aber die meisten Menschen müssen über einen Streaming-Stick oder eine Streaming-Box darauf zugreifen. Das ändert sich jedoch, da immer mehr Fernseher eingeführt werden, die die Software bündeln.

Einige der besten kommen von Toshiba, und einer von ihnen hat dieses Jahr einen wirklich beeindruckenden Rabatt für Black Friday erhalten - er bietet ein 43-Zoll-4K-Display, das Dolby Vision-kompatibel ist, für nur 209,99 USD bei Amazon , eine Reduzierung von 36% gegenüber dem regulären Preis Preis von 329,99 $.

Das ist unter allen Umständen ein hervorragender Preis für ein 4K-Display dieser Größe, aber die Tatsache, dass es die Navigation von Amazon enthält, ist ein Bonus im Vergleich zu den Barebones und oft unterleistungsfähigen Systemen, die manchmal auf günstigeren Fernsehgeräten ausgeliefert werden.

43 Zoll ist auch eine wirklich gesunde Größe, umso mehr zu diesem Preis - trotz der Tatsache, dass viele Hersteller zunehmend Schlagzeilenfunktionen in die größten Fernseher packen, stellen wir immer noch fest, dass die meisten Leute wissen, welche um diese Größe herum.

Es wird auch mit einer Sprachfernbedienung geliefert, mit der Sie mit Alexa nach Shows suchen können. Dies ist äußerst praktisch, wenn Sie sich erst einmal daran gewöhnt haben. Auch dies ist etwas, das Sie normalerweise nicht für den Verkaufspreis bekommen, den Sie jetzt kaufen können.

Schreiben von Max Freeman-Mills.